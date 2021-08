POR CONSUELO GONZÁLEZ DEL CASTILLO

ESCRITORA

De pronto apareces en mi regazo, siento tu cabecita apoyada en mi pecho como queriendo entrar en él para fundirnos en un abrazo tierno, amoroso y sin fin.

¡Qué sensación más agradable! me llega tu aroma que huele a virtud, a inocencia, a gracia, a perfección…¡Huele a Dios!

A su infinito amor que se refleja en ti como un lago en calma en tu almita inmaculada, sencilla, llena de amor incondicional. Amor perfecto, amor único que no reclama, que no exige más que verme y disfrutar.

¡Qué sensación más celestial! Tenerte en mis brazos llenos de esperanza y de ilusión.

Abro mis ojos y no estás, aparecen lágrimas de dolor, en ese instante siento un abrazo de Quien te quiere más que yo y me dice: “Está donde tiene que estar, su vida, su hogar están allá, espera, ten paciencia que regresará”.

Entonces me lleno de tranquilidad. Vivo mi vida amando aún más a ese Ser que me abraza, me calma y pone en paz mi corazón.

Luego te escucho, te veo a través del “ordenador”, platicamos, jugamos, y nos decimos cuán grande es nuestro amor, vuelve a quedar en paz mi corazón.

Después… Cierro mis ojos para soñar.