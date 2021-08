Clases en línea ha sido todo un reto: Laura Mina

“Definitivamente han aprendido, y el que diga que no han aprendido miente”, precisó la directora del Constantino.

Por Josefina Herrera

Noticias

Laura Elena Mina Fernández, directora del Instituto de Estudios Superiores y Colegio Constantino, en San Juan del Río, indicó que definitivamente hay cosas que se tienen que aprender y sólo se puede lograr ante situación como la pandemia, ya que ha sido una lección de vida para todos, pero eso ha ayudado para saber de qué está hecho el ser humano para salir adelante.

En este sentido, mencionó que ha sido todo un reto para el sector educativo, pero de que los estudiantes han aprendido no debe de haber duda, y aunque no será lo mismo que tener al maestro a lado, las herramientas de la tecnología se han aprovechado para llevar esta modalidad de las clases en línea.

“Definitivamente han aprendido, y el que diga que no han aprendido miente, definitivamente los alumnos han aprendido, evidentemente faltan otras cosas para tener un aprendizaje más completo, como la presencia del maestro junto a ellos porque aunque están en casa y se están atendiendo, por ejemplo en el caso de los niños de preescolar si no está el papá o la mamá prácticamente es imposible que el niño ponga atención, entonces dependemos mucho de la presencia de los papás y también dependiendo de su presencia es el nivel de aprendizaje de los niños, entonces ahí es donde varía, pero de que han aprendido, han aprendido”.

En este sentido, mencionó que las escuelas se han tenido que basar en lo fundamental y seleccionar el contenido, pues hay temas que requieren de más atención o dedicación, pues deben desmenuzarse para que el alumno pueda aprender más fácilmente.

“Ahora regresando a clases, ya sea presenciales o virtuales, por lo menos nosotros en el Colegio Constantino nos llevaremos un mes en hacer un diagnóstico y trabajar en los temas que tendrían que haber quedado sí o sí en el ciclo escolar anterior, pues ya se reunieron las maestras, la de tercero ya le dijo la de cuarto estos son los temas que no pueden fallar, y la de cuarto va a repasarlos durante un mes, pero debe haber un diagnóstico para que sepamos cómo están ellos en la parte académica del aprendizaje”.

En cuanto a las deserciones, indicó que se han dado más en el caso de preescolar, primaria y secundaria, ya que afectó la situación de incertidumbre, sobre todo porque hubo papás que no creyeron en el aprendizaje en línea, o tenían que tenían que estar pendientes sobre todo los niños para que prestaran mayor atención.

“Mucha gente decidió no meter a sus hijos a la escuela, mucha gente decidió escribirlos en escuelas de gobierno, mucha gente decidió buscar otras alternativas, como por ejemplo contratar alguna maestra, y todo está bien, ya depende de lo que tú buscas como Institución, yo creo que lo valioso es dejar a tus hijos en la escuela, escribirlos y estar pendiente de que ellos tomen las clases virtuales como debe de ser, que se conecten a las clases, es parte de una disciplina”.

Finalmente, señaló que en este momento no hay más que aprender a tomar las clases como son, pues la situación así lo amerita, pero el esfuerzo por parte de todos se está dando, y eso es lo que se debe de valorar, pues el aprendizaje no se ha caído, y aunque ha habido dificultades se han encontrado soluciones para ello, “por ejemplo un arquitecto que no pueda hacer una maqueta por pensar si se va a caer o no se va a caer, para saber si la casa se cae o no se cae, es escala uno a uno, y hasta que termine la casa se dará cuenta si se le hacen grietas y ahí viene el aprendizaje”, concluyó.