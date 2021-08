¿El valor de la vida se determina a partir de nuestras diferencias sexuales?

POR FAUSTO GRACIA

Poder reflexionar sobre la forma en que somos categorizados como sujetos sociales a partir de la diferencia sexual y el valor o detrimento agregado que estas divisiones implican en los distintos ámbitos de nuestra vida, es el tema que abordaremos muy brevemente aquí, es decir, suponiendo que una de las configuraciones que nos diferencian como seres humanos estaría basada por la relación sexo-género, entendida como representaciones de Hombre y Mujer / Heterosexual, asumidas como condiciones naturales y únicas, y en la búsqueda constante de una homogenización de estas estructuras.

Este tema es parte fundamental de las investigaciones que desde hace décadas se realizan en diferentes áreas del conocimiento y no solo desde el ámbito académico, sino como parte incluso de las urgencias que movimientos sociales han asumido como propias ante las situaciones de violencia y falta de equidad que se suscitan en estas relaciones intersubjetivas, y que se han manifestado a lo largo de nuestra historia. Solo para contextualizar, en el primer trimestre del 2020 el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe reveló que México ocupaba el octavo lugar con mayor número de feminicidios, sin duda son noticias que leemos a diario y de las cuales tenemos amplio conocimiento.

En ese sentido, es bien sabido por todes y porque es parte de la coyuntura social y política actual, que los movimientos feministas desde sus múltiples formas y organizaciones han puesto sobre la mesa estas discusiones sobre la diferencia sexual, pero también lo han hecho en las calles, manifestándose, poniendo el cuerpo y exigiendo sus derechos. Otros movimientos que de igual forma han asumido estas posturas críticas ante los discursos binarios y universalistas de género son las disidencias sexuales que han sido abyectadas y patologizadas, dicho con otras palabras, al no responder a una orientación sexual y una identidad de género establecidas, entre otras expresiones, se les ha catalogado de enfermos, se les ha perseguido, golpeado y asesinado. El caso conocido más reciente es el de José Eduardo Ravelo en la ciudad de Mérida el pasado 21 de julio de 2021, un chico de 23 años que fue presuntamente golpeado y violado por policías y que originó su muerte días después, fue detenido por parecer sospechoso cuestionando su sexualidad, esto es, al no responder a los estándares asimilados de un “varón”, inmediatamente se convirtió en sospechoso, en un sujeto fuera de la norma, por lo tanto en un cuerpo que podía ser objeto de cualquier tipo de vejación, ¿es esto aceptable? La filósofa norteamericana Judith Butler (1990) plantea que el género es una construcción naturalizada como parte de un sistema de heterosexualidad hegemónica, sugiriendo que son más bien los actos performativos, repetitivos los que modelan y definen al género. Tales actos moldean la noción de existencia de dos géneros organizados (hombre-mujer), idealizados y deseados (heterosexual) en detrimento de otras expresiones. Y esto me remite a la pregunta que da título a esta reflexión: ¿el valor de la vida se determina a partir de nuestras diferencias sexuales?, y lo cuestiono ahora de manera más específica: ¿es el cuerpo masculino heterosexual más valioso que el de una mujer o una persona disidente sexual?, ¿quién determina este valor cuando en teoría existe un marco legal que regula nuestros derechos?, ¿por qué la decisión sobre nuestra vida y muerte tendría que estar determinada por estas construcciones sociales?

Ante estos supuestos y sobre todo con la intención de detenernos un poco y pensar al respecto, es que considero importante desde nuestros propios espacios cuestionarnos estas situaciones que tanto nos interpelan.