POR ELIZABETH MEJÍA PÉREZ CAMPOS

ARQUEÓLOGA, CENTRO INAH-QRO.

El Comité del Patrimonio Mundial –reunido en Fuzhou, China– el 2 de julio decidió incluir a los sitios Del Valle de Arica y la cultura que ahí se desarrolló como Patrimonio de la Humanidad. Esto es inédito ya que son muestras culturales del desarrollo de grupos cazadores y recolectores de hace 7,000 años.

Lograr esta inscripción es el resultado de un largo y arduo trabajo de un amplio grupo de personas que va desde los investigadores en arqueología y antropología física, bioarqueología hasta las autoridades de todos los niveles de gobierno en Chile, para conformar el expediente y lograr el nombramiento de Los Asentamientos y Momificación Artificial de la Cultura Chinchorro en la Región de Arica y Parinacota por su valor universal excepcional. Pero qué es la Cultura Chinchorro.

Los Chinchorro fueron un grupo de cazadores-recolectores marinos que se desarrollaron en uno de los ambientes más secos del planeta: el desierto de Arica. Ellos lograron asentamientos denominados como Faldeos del Morro y el Museo Colón, de hace 7,000 años y ahí se localizaron cementerios con una forma muy peculiar de la manipulación del cuerpo. De esta forma, estos cuerpos son las momias más antiguas del mundo, siendo incluso anteriores a las egipcias, y son excepcionales ya que, además, se desarrollan por grupos cazadores-recolectores y se han conocido como Momias Chinchorro.

En 1917 cerca de la playa de Chinchorro, en el desierto de Atacama, Chile, unos investigadores hallaron cuerpos bien preservados de una cultura desconocida, y fue el arqueólogo Max Uhle, considerado mentor de los arqueólogos de Sudamérica, quien en 1919 clasificó a estos cuerpos en tres categorías: las momias naturales, las momias complejas y las de barro. Supuso que venías de las montañas de Arica y tuvieron contacto con culturas peruanas, ya que en ese momento no tenían forma de fechar los restos. Es hasta 1983 que al realizar obras en un promontorio conocido como El Morro que el arqueólogo Bernardo Arriaza realizó la excavación y recuperación de unas cien momias que fueron llevadas a la Universidad de Tarapaca en Arica. Estos cuerpos fueron estudiados llegando a resultados sorprendentes. El primero fue su antigüedad, ya que datan del año 7000, lo que las hace más antiguas que las de Egipto.

Se sabe que fue un pueblo que llegó de las montañas de Arica y se establece en la planicie costera y se dedica a la pesca y recolección del año 7:020 a. C. hasta el 1,110 a. C., no desarrollaron asentamientos de arquitectura compleja de grupos sedentarios, y tampoco cerámica o metalurgia, ya que nunca se han hallado este tipo de restos en las excavaciones arqueológicas, aunque sí desarrollaron cultos a la muerte y tres tipos diferentes de tratamiento a sus muertos.

Momias Naturales (del año 7,000 al 5,000): se dedicaron a enterrar a sus muertos en el desierto acompañados de objetos como conchas, anzuelos o redes de pescar y envueltos en esteras y pieles decamelidos. Ello provocó la momificación natural.

Momias Negras: estos cuerpos fueron las primeras momias artificiales, las primeras datan de año 5,000 y hasta el 2,500 a. C. Se conocen como momias negras ya que los cuerpos fueron pintados con manganeso. El proceso fue muy complejo, ya que al cadáver se le retiraban los pies y la cabeza, se rellenaba con hierba, ceniza y arena, mientras, al cuerpo se le retiraban órganos internos y la piel hasta quedar el esqueleto, que era amarrado con cuerdas y palos de madera. Luego, se recubría con una pasta blanca a base de ceniza hasta sustituir los tejidos, después se colocaba la piel, la cabellera y se pintaba con manganeso.

Momias Rojas: otra variante de momias ocurre desde el 2,500 a. C. Ahora los cuerpos eran eviserados, es decir que retiraban la cabeza y los órganos internos y el cuerpo se secaba, se rellenaba de ceniza, plumas, hierbas y tierra y se sujetaba con palos, luego, reintegraban la cabeza a la que adicionaban una pasta blanca y la piel del difunto. Después se le colocaba una peluca y se pintaba de rojo. Una variante de esta técnica eran los niños que eran vendados con tiras de piel y se pintaba la cabeza de negro y el cuerpo de rojo.

Momias de humo: a partir del año 2,000 ahumaban los cuerpos y los recubrían de arena y arcilla y las momias se fijaban al suelo.

Cuando la cultura Chinchorro desapareció se dejó de practicar la momificación artificial y los nuevos grupos enterraban a sus muertos en el desierto, por ello tenemos momias naturales.

