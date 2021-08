Pbro. Jaime Gutiérrez, nuevo párroco de San Francisco Galileo

El 26 de agosto, el Padre Jaime Gutiérrez tomará posesión como párroco de la Parroquia San Francisco Galileo, en El Pueblito.

Por Ana Cristina Alvarado

Tras nueve años de servicio en la Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, el Padre Jaime Gutiérrez Jiménez continuará su misión en la Parroquia San Francisco Galileo, en El Pueblito, luego de haber sido nombrado párroco de este lugar por Mons. Fidencio López Plaza.

Llegó a la Parroquia de la Inmaculada Concepción de María un dos de abril del 2012, fecha significativa por ser su cumpleaños, por ello, desde entonces, el párroco vio como un regalo el cumplir su misión sacerdotal en dicha iglesia, además fue significativa para la comunidad parroquial porque era un Lunes Santo e iniciaron los oficios de Semana Santa ante el fallecimiento de Monseñor Espinosa, quien fue su párroco predecesor y que falleció el 21 de marzo del 2011

“Fue de mucha urgencia mi nombramiento, para tener a la feligresía en estos días significativos de la Semana Santa, son los días mayores para nosotros. Había que sacar la Semana Santa con todos los oficios que se realizan y entonces hasta el día de hoy tengo nueve años cuatro meses y 26 días aquí”, recordó el sacerdote.

Durante este tiempo, el Padre reconoce que se ha caminado juntos con la feligresía, que han aprendido juntos, porque él aprendió a ser párroco, pues fue su primera parroquia y la comunidad de la iglesia lo han enseñado a ser párroco.

También, reconoce que aprendió a llevar una administración, a conducir y dejarse guiar por el Consejo Parroquial, quienes son los feligreses de la comunidad en la cual caminan juntos, por lo que subrayó que es bueno caminar juntos y que en la Iglesia utilizan un término adaptado para los tiempos de hoy, que es la sinodalidad, y que significa caminar juntos por lo que su camino en la Parroquia de la Inmaculada Concepción de María ha sido en conjunto.

Crecieron los grupos pastorales y se fortaleció la misión permanente.

En este caminar, el Padre Jaime Gutiérrez logro crecer los grupos pastorales, así como fortalecer la misión permanente, el visiteo casa por casa, la creación de pequeñas comunidades, los grupos de apostolado y diversos movimientos.

Resaltó que los proyectos pastorales continúan y que por ello, sabe que el sacerdote sucesor el sacerdote sucesor continuará con los proyectos pastorales que parroquia mariana tiene.

El Padre Jaime Gutiérrez reconoció que la Parroquia de Álamos, como también se le conoce, por estar en la colonia del mismo nombre, se distingue porque tiene su identidad, su propio himno, logo, sus colores institucionales, su proyección hacia los demás, que ha forjado una identidad, única.

De las 117 parroquias de la Diócesis de Querétaro, la Parroquia de la Inmaculada Concepción de María es de reciente creación, pues el 20 de enero del 2011 fue erigida parroquia, bajo la dirección de Monseñor Salvador Espinosa Medina. Con el Padre Jaime se construyeron salones para la formación de las personas, la casa sacerdotal, una zona de criptas, una capilla para los niños, y se adecuo la explanada de la iglesia para tener mayor capacidad.

“Estoy muy contento, caminé feliz con la feligresía, la comunidad vio los avances. La pandemia, nos hizo repensar nuevas formas, nuevas estrategias de cómo seguir evangelizando y nos metimos al mundo digital, tuvimos que invertir en estos proyectos en estas plataformas digitales, en las redes sociales”.

La misión digital que implementó la pandemia.

El Párroco destacó que al cerrarse los templos por la situación sanitaria por COVID-19, se tuvo la oportunidad de abrir la Iglesia doméstica, es decir, abrir las casas y llevar el mensaje de Jesucristo a través de una señal de transmisión.

Su canal de Youtube se llama Inmaculada TV e incluyen contenidos de calidad televisiva donde la gente vive su fe, y continua llenando su vida de espiritualidad a través de las transmisiones. Para la parroquia es una oportunidad de santificar los hogares mediante cualquier dispositivo celular o tableta.

“Nos movimos hacia ese campo poco explorado por nosotros, pero ahora es satisfactorio ver los resultados, tenemos en una transmisión a más de 500 personas viendo la misa, pero luego con la posibilidad de poder volver a ver la transmisión, hay un alcance de cinco mil personas. Es una gran satisfacción saber que llegaste a tantas personas con estos medios”.

También ofrecen contenidos teológicos, psicológicos, antropológicos, formativos de familia, contenidos en donde se formen y se eduque a las personas en la fe. Las redes sociales para la parroquia han sido la oportunidad de evangelizar y seguir cumpliendo con la misión permanente de visita casa por casa, de una iglesia de puertas abiertas, y de misiones digitales, porque dijo, hoy el mundo se mueve en estos medios digitales.

La comunidad activa de la Parroquia de Álamos.

La Parroquia de la Inmaculada Concepción de María cuenta con 14 colonias, de las cuales solamente cuatro de ellas son colonias abiertas, por ello, el Padre Jaime Gutiérrez ha realizado una labor permanente de motivar a las personas a hacer comunidad en la iglesia.

En algunas colonias hay ciertas barreras para lograr su misión, sin embargo dijo que cuando se van ganando los corazones de los demás. y alguna persona del fraccionamiento va a misa y se entabla una relación de amistad y respeto, se logra una relación de contacto que les permite conocer y acercarse a los líderes, a los coordinadores de las colonias privadas.

Y que al conocerlo, y generar confianza con un párroco que les habla de la vida, fe y observan en sacerdote a una persona cercana, amable, sencilla y agradable los demás vecinos se muestran interesados por conocer su iglesia, y por acudir a ella.

“No se trata solo del sacerdote, sino lo que representa el sacerdote y el sacerdote representa a Jesucristo porque el sacerdote lleva a Jesucristo, y esa es la forma de acercarnos de que ellos conozcan su iglesia, que sepan de qué se trate el sacerdote, que no es una figura lejana, sino que es una figura que se quiere acercar a los demás en el nombre de Jesucristo”, expresó.

Refirió que los sacerdotes con olor a oveja, como dice el Papa Francisco, tienen la misión de involucrarse con los demás, en su día a día, en lo que pasa y en lo que acontece, en sus penas, en sus alegrías y acompañarlos, estar con ellos y que la cercanía es la Misión Permanente.

Destacó que cuando se reconoce que es una parroquia de acogida, que recibe a todos se formaron grupos, los cuales dan vida y son las fuerzas vivas de la Iglesia.

Actualmente cuentan con 27 grupos en donde se involucran niños, jóvenes, adultos mayores, personas divorciadas, y han creado un sentido de pertenencia, así como el acompañamiento a los demás mediante la misión permanente y acciones en donde las personas participan.

Con los grupos han hecho recolectas de ropa, juguetes, pañales para los asilos. Esta es una forma de cómo la iglesia propone iniciativas que involucran a todos en acción que tienen un buen fin.

También destacó que las personas acuden a la iglesia por la cuestión pastoral porque ellos van a alimentar su fe, a vivir una vida madura en la fe.

“Esas comunidades empiezan a dar identidad y se empiezan a sentir como en familia, porque es el lugar donde se sienten escuchados, donde se sienten acogidos, donde se sienten en involucrados, y donde pueden hacer algo por los demás”, destacó.

Se va feliz y satisfecho, con el corazón en la mano y nuevos retos.

El Padre Jaime Gutiérrez dijo sentirse feliz de que la sociedad de la colonia Álamos y alrededores hayan visto en él a una persona cercana, a la que le agradecen el acompañamiento y el camino hacia una parroquia unida y activa.

Por ello, el Padre Jaime Gutiérrez dijo que en la vida hay que saber cerrar ciclos, y que su ciclo en esta parroquia empieza a cerrarse, y que se va muy contento y satisfecho por lo logrado.

“Hay nuevos retos, nuevos desafíos, pero voy con el corazón por delante, voy en el nombre de Dios, no voy en mi nombre, sino que voy para hacer la voluntad de Dios como sacerdote. Cuando el Obispo de la Diócesis de Querétaro, Mons. Fidencio López Plaza, me pidió este cambio, que me necesitaba en esa parroquia, pues yo le dije señor, aquí estoy, estoy para obedecer”.

El 26 de agosto, el Padre Jaime Gutiérrez tomará posesión como párroco de la Parroquia San Francisco Galileo, en El Pueblito, con la encomienda de reconocer las tradiciones y la religiosidad popular de la parroquia pero también a impulsar y encauzar la religiosidad en el sentido de que sea una mejor vivencia y alimentar el fervor para el bien de la espiritualidad de las personas.

“Conoceré a más personas y trabajaremos juntos, caminaremos juntos con la expresión de sinodalidad, y voy con el corazón en la mano y en el nombre de Dios a trabajar y a caminar junto con ellos en la labor de la evangelización, de la visión, de la salvación”, confesó.

A los feligreses de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, el Padre Jaime les envió un mensaje de unidad, y confió en que sigan creciendo, que no dejen de caminar, que logren sus mentes, y recordó que la meta es el cielo, y que allá seguirán siendo una comunidad unida, alegre, bonita, fresca, dinámica, comprometida con los demás, con el bien de los otros, y que sigan siendo una comunidad solidaria, una comunidad que vive y crece su fe de manera madura, de manera comprometida con los demás, porque ahí está su proyección y que los lleva en su corazón.

