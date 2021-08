“Salud en tu Tianguis y Mercado”, una tranquilidad para comerciantes

Manuel Ramírez expresó “es un beneficio que jamás los comerciantes en vía pública habíamos tenido”.

El programa de “Salud en tu Tianguis y Mercado” está beneficiando a decenas de comerciantes, quienes platicaron que es un apoyo de suma importancia no solo para el rubro de la salud con una atención médica de calidad, sino también para la cuestión económica, ya que sin él no podrían cubrir el costo de una emergencia sin desequilibrar sus recursos; algunos de ellos regalaron comentarios acerca de dicho programa.

Los beneficiarios expresaron sentirse tranquilos al tener un seguro de vida y de gastos médicos que pueda cubrir cualquier emergencia, comentaron que sin este programa del municipio de Querétaro tendrían que pedir préstamos o buscar la manera de conseguir el dinero.

Algunos de los locatarios o comerciantes dieron algunos comentarios acerca de los beneficios que han obtenido gracias al programa.

Manuel Ramírez, comerciante también del tianguis El Tintero, expresó “es un beneficio que jamás los comerciantes en vía pública habíamos tenido, y no solamente nos ha apoyado en ese sentido, ahorita pues está apoyando en rehabilitación de parques, en áreas verdes, en muchos aspectos, en muchas necesidades que tenemos nos ha apoyado, creo que se ha puesto las pilas, muy bien y lo felicito -a Luis Nava, alcalde de la capital-”.

Agregó “Si no tuviéramos este apoyo tendríamos nosotros que costear ese gasto de nuestro bolsillo, cosa que nosotros como comerciantes en vía pública no contamos con los recursos, entonces es muy importante que se siga manteniendo este valioso apoyo para nosotros, que jamás lo habíamos tenido”

Por su parte Juan Luna comerciante del tianguis de El Tintero expresó que tiene más de 30 años trabajando en este rubro y nunca había tenido un apoyo de este tipo. “Yo creo que es muy bueno, ya que es una manera de que quienes no tienen al alcance los servicios ya sea porque no tienen algún tipo de seguro o simple y sencillamente porque no tienen la posibilidad económica, entonces pues yo creo que este tipo de programas pues ayudan bastante a la persona”.

Cabe recordar que con este programa cada locatario y tianguista cuenta con un seguro de vida de 100 mil pesos, y junto con tres familiares también tendrá acceso gratuito a servicios médicos de calidad, como son: consultas generales y de especialidades, traslados en ambulancia, análisis clínicos y estudios de imagen, además de un apoyo de 20 mil pesos para gastos funerarios.

María Ortiz es una comerciante del tianguis de San José el Alto, quien platicó “Nunca me había yo dado cuenta de este seguro que a mi me parece que es fabuloso para todos mis compañeros, ya que como no tenemos, no estamos en una empresa en donde nos puedan dar esas prestaciones, pues agradezco a quien se le haya ocurrido la idea de apoyarnos”

Al igual, platicó que a su familia le dio COVID-19 y gracias al programa tuvieron los apoyos necesarios. “De mi parte les agradezco esta iniciativa que han tenido este apoyo que nos han dado y gracias a nombre de mis colonias” concluyó.

Este programa beneficia a decenas de comerciantes y locatarios de todo el municipio de Querétaro, quienes no contaban con este tipo de apoyo que es de suma importancia para su salud y su economía.