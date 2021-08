Huracán aplaza el regreso a la normalidad de NY

(EL UNIVERSAL)

El concierto masivo que marcaría el regreso a la normalidad en Nueva York fue interrumpido por una fuerte tormenta ocasionada por el huracán Henri, justo en el momento en el que estaba sobre el escenario Barry Manilow cantando “I made it through the rain”.

Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos ya habían advertido que el huracán podría tocar tierra hoy entre algún punto costero de Nueva York y Massachusetts, debido a que se detectó que empezó a acercarse al noreste del país a 30 km/h y con vientos máximos de 120 km. Después de haber transcurrido dos horas y media aproximadamente del tan ansiado show, Manilow empezaba a cantar su éxito de “lluvia” cuando cayó un rayo cerca del escenario, lo que ocasionó que silenciaran el micrófono del cantante, para comenzar a transmitir un mensaje en el que se pedía a la audiencia abandonar el lugar lo antes posible para salvaguardar su seguridad.

“En ese momento no sabía lo que sucedía, pero lo más importante es la seguridad de las personas”, dijo minutos después Barry, en una entrevista con Anderson Cooper de CNN, quien estuvo informando en el noticiero lo que sucedía.

El anuncio causó confusión a los 60 mil asistentes que se dieron cita en Central Park, debido a que no sabían si sólo debían alejarse del escenario y esperar en alguna parte del parque o retirarse a sus hogares.

Finalmente la mayoría optó por abandonar el lugar y esperar las indicaciones de los organizadores que aún tenían esperanzas de reanudar el espectáculo a las 22:00 horas si la tormenta lo permitía. Desafío.

A pesar de las advertencias meteorológicas el tan esperado show en el que participarían grandes leyendas de la música como Bruce Springsteen, Patti Smith, Paul Simon, Elvis Costello, dio inicio a las 16:00 horas, tiempo de México con una participación de la Filarmónica de Nueva York que acompañó a Andrea Bocelli con “You’ll never walk alone”.

“Escogí cantar esta canción porque habla de una tormenta y todos atravesamos por una tormenta este año y y ahora venimos a decir que esta tormenta terminó y bueno como saben después de la tormenta siempre sale el sol y quiero traerles una canción hermosa de mi ciudad natal que habla del sol”, dijo antes de cantar “O sole mio”.

“Una vez fuimos el epicentro de este virus y ahora seremos el epicentro de la recuperación”, dijo la presentadora de CBS This morning, Gayle King, al darle la bienvenida a los miles de personas que tuvieron que demostrar que, salieron negativos en la prueba de Covid-19 y su certificado de vacunación. “Por el Covid las calles de la ciudad estuvieron vacías, el sonido de la ciudad que siempre rugía de vida, estaba enferma y llena de sirenas de ambulancias que iban a los hospitales pero gracias al coraje y profesionalismo de muchos lo combatimos, muchas gracias a todos”, dijo.

En la tarde que se veía soleada y sin nubes, alcanzaron a salir al escenario cantantes como Jennifer Hudson, quien demostró su potente voz al interpretar “Nessun Dorma”, Carlos Santana, quien interpretó junto a Rob Tomas “Move” y “Smooth”, Kane Brown cantó “Homesick” y la legendaria banda Earth, Wind & Fire deleitó con “September”. El concierto “WE LOVE NYC: The Homecoming Concert” sería un momento histórico para todos los neoyorquinos, porque de esa manera celebrarían el resurgimiento de NY, después de que la pandemia cobró la vida de 33 mil personas en ese lugar.