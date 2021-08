Kitzia Suárez sube el voltaje

(EL UNIVERSAL).- Cuando eres una persona de mente abierta y demasiado sexual, pasar del modelaje a la industria del porno puede ser tarea sencilla.

Justo así le sucedió a Kitzia Suárez, modelo alternativa y actriz XXX, quien se desenvuelve como pez en el agua en las grabaciones hot. La modelo recuerda cómo es que fue subiendo el nivel de erotismo en su vida personal y profesional, a tal grado de volverse una figura de la industria para adultos. “Ya le subí al voltaje porque me considero una persona mucho muy sexual y dentro del medio esto me hace sentir cómoda. Soy una mujer casada y empecé a hacer cosas ‘extremas’ con mi esposo, así que pasar al mundo del porno ya no fue tan difícil”, dijo la actriz XXX, quien vuelve locos a sus seguidores con un tatuaje en forma de dragón que recorre su espalda. Algo que define a Kitzia es su autoestima alta, no es la exuberante mujer con grandes curvas, pero se acepta como una chica chaparrita con una cintura de

ensueño que conquista a los varones y a las mujeres por igual. “Al momento de tener sexo, me gusta que me complazcan, sentir el empoderamiento y complacer”.