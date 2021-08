Paty Navidad cambia lágrimas por aprendizajes en MasterChef

(EL UNIVERSAL).- Ni las lágrimas que el chef Herrera provocó en Paty Navidad son suficientes para opacar su experiencia en el programa de televisión “MasterChef celebrity” y para muestra, las palabras de la propia actriz.

El chef y jurado Adrián Herrera señaló en el primer episodio del show que a Navidad nadie la quería y por eso la habían elegido al último, esto hizo que llorara, pero ya pasado ese trago amargo, la conductora compartió con “EL UNIVERSAL” un poco sobre su experiencia cuando llevaban aproximadamente cinco semanas de grabación.

“Yo me he divertido increíble, maravillosamente, me ha ido bien porque obviamente todo es aprender, cuando te toca mandil negro es cuando más práctica tienes”, señaló Paty, a las afueras del set de grabación ubicado en el Estado de México.

“Me considero una persona con muy buen sazón, me encanta la cocina, no tengo práctica, no lo hago normalmente, pero no le tengo miedo, me gusta experimentar y es lo que aquí estamos haciendo”. Navidad nunca había estado en un reality y estaba segura de nunca hacerlo hasta que llegó “MasterChef celebrity”.

El motivo fue que le pareció atractiva la propuesta, divertida y algo muy sano y familiar. De hecho, algo que destacó fue que la producción de Azteca le diera la oportunidad de trabajo por ser diferente. “Que no se me cierren esas puertas, eso habla muy bien de la empresa, del programa, somos diversos y entre todos hay respeto y nos llevamos muy bien”, dijo sobre sus compañeros de elenco.

“Creo que así debe ser en el mundo, respetarnos con todas las diversidades sin ponernos etiquetas ni señalamientos ni nada, al final nadie es dueño de la verdad absoluta, pero todos tenemos derechos y la base de todo es el respeto y una buena comunicación.

Hay una frase célebre que dice, ‘para llevarnos bien no necesitamos tener los mismos pensamientos y las mismas ideas pero sí el mismo respeto'”.

¿Por qué Paty tiene ideas diferentes? La actriz de televisión se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra de las vacunas del Covid-19, señalando que la pandemia en realidad es una “plandemia”.

Navidad fue además uno de los talentos que resultaron positivos a coronavirus dentro de la producción de “MasterChef celebrity”, así como Rebecca de Alba y el chef José Ramón, entre otros.

Un par de semanas antes del contagio en el foro, Navidad compartió que era muy disciplinada y muy profesional con los protocolos que pedía la producción, acatando las reglas siempre y cuando no fueran contra sus creencias.

“Jamás voy a decir un ‘no’ a lo que tenga que hacer siempre y cuando no tenga que inocular cosas que ya dependan de cada decisión, de cada pensamiento, no tengo ningún problema, me he cuidado toda mi vida”, explicó.

“Siempre he dicho ‘vacuna no’ porque tengo mis pensamientos, que creo que son o deben ser tan respetados como los opuestos pero de ahí en fuera yo no tengo ningún problema”.

En aquel momento, Navidad también explicó cómo se adecuaba al uso de cubrebocas: “No lo traigo porque desmaquilla todo, pero yo me pongo lo que siempre he hecho cuando viajo: pañoletas, mascadas.

No tengo ningún problema; cubrebocas no porque te marca todo y es a cada rato poner a trabajar a las maquillistas”, explica.

“Yo soy muy profesional, no tengo problema, pero adecuo lo que se pide dentro de lo que a mí me hace sentir bien y me gusta, pero que es aceptado. Está dentro de los requisitos usar cubrebocas o pañoleta y yo me voy por la mascada”.