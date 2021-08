Ricardo Anaya exiliado

“El exilio es la única alternativa para poder seguir luchando” declaró Ricardo Anaya.

El ex candidato destacó que la denuncia interpuesta en su contra es una venganza de López Obrador

Daniela Montes de Oca

“Me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando” dio a conocer Ricardo Anaya a través de sus redes sociales, tras recibir un citatorio por presunta triangulación de recursos y recibir sobornos de Emilio Lozoya, el ex candidato expresó que esto es una orden directa de López Obrador y por ello decide abandonar México.

Ricardo Anaya expresó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando venganza y fue quien ordenó la denuncia en su contra, sin embargo, el mandatario declaró en la mañanera“ ¿Y yo qué tengo que ver con el citatorio?”, además de reiterar que si es inocente debe presentarse en el Reclusorio.

En su video Anaya expresó “Pues claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia, sé perfectamente que si entro al reclusorio como López Obrador amablemente me propone pues no me van a dejar salir”.

El citatorio es para este jueves y aunque, el ex candidato platicó que empieza en zoom, la audiencia termina en el Reclusorio Norte, sumados los delitos de los que se le acusan serían 30 años de cárcel. “Menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel , si no imagínate” dijo Anaya en el video.

Agregó que no puede creer en un juicio cuando se alteró el expediente y la declaración de Lozoya para poder acusarlo y, comentó que aquellos que están del lado del presidente cuentan con protección, mencionó algunos ejemplos como sus hermanos y el hijo del “Chapo”.

“Que te quede bien claro Andrés Manuel yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mi y cada vez somos más los no te tenemos miedo” finalizó.