Uso del CO2 una medida de sanidad o comercial

Por Luis Montes de Oca

La controversia por el uso de los medidores del dióxido de carbono (C02), para lugares cerrados, parte de un decreto y del conocimiento mismo si son de utilidad o no, sobre todo porque ante la demanda, los acaparadores han elevado su costo y en estos días no se encuentran fácilmente en el mercado.

En el estado de Querétaro su uso fue decretado y publicado en el Diario Oficial la Sombra de Arteaga, el 23 de abril de este año, modificando los artículos Segundo y Primero Transitorio del Acuerdo en el que se determina el Escenario “A” en el estado de Querétaro y se emiten medidas de seguridad sanitarias, donde leemos:

SEGUNDO. Todo espacio interior de establecimientos mercantiles, comerciales y centros de trabajo, deberá contar con ventilación natural y en su caso, contar con sistemas de filtración y purificación que garantice recambio de aire limpio, continuo y permanente. Asimismo, todo espacio interior de establecimientos mercantiles, comerciales y centros de trabajo, deberá contar con medidor de dióxido de carbono (CO2) a fin de vigilar continuamente el nivel de este compuesto químico en el ambiente, el cual no deberá superar valores equivalentes a 700 partes por millón (ppm).

El medidor de dióxido de carbono deberá colocarse alejado de puertas, ventanas y también de las personas, si es portátil se deberá situar en la zona central del espacio, a una altura entre 1 y 2 metros y ubicarse en el espacio que se considere menos ventilado.

El infectólogo de la UNAM Alejandro Macías, nos recuerda que los contagios de la COVID-19 se dan por gotículas al estar cerca o por aerosoles a cierta distancia y que en los lugares cerrados se presenta la superdiseminación, por lo que medir la calidad del aíre en estos recintos si puede ser muy útil, ya que a la intemperie la cantidad de partículas no excede de 450 partes por un millón, lo cual sería el ideal.

De acuerdo a lo expuesto por el infectólogo Macías y el decreto de la Sombra de Arteaga, si en el interior de un establecimiento hay más de 700 partículas por millón, este recinto debería ser evacuado, al menos reducir la cantidad de personas que están concentrando el dióxido.

Noticias se dio a la tarea de platicar con otros especialistas obteniendo de ellos diferentes puntos de vista, desde el que no está a favor pero observa la ley hasta el que lo rechaza tajantemente:

A pregunta expresa sobre si es necesario el empleo de los medidores de CO2 o hay alguna otra forma de suplirlos, respondieron:

“Técnicamente hablando, considero que no necesidad de su empleo, pero de acuerdo con la normatividad, sí”.

“Pues no sólo necesarios, sino obligatorios para determinados centros de trabajo y de servicios”.

“Legalmente no tienen sustento en NOM alguna, mucho menos en Legislación, porque solo sirven para medir CO2 que no solo se produce por la respiración humana y, ¿de qué sirve medir, si no se ventila ni se sanitiza?

“Los medidores de CO2 no miden la ausencia de CO2 sino el oxígeno presente, sólo que un algoritmo hace la conversión. Pero además son tan insignificantes que para el sistema molecular no es un cambio representativo (me refiero a L molécula de O2) oxígeno. Pero quisiera que se entendiera el COVID-19 como un negocio que llegó para quedarse y el negocio es a través de difundir el miedo al aire que respiramos y no es así. Depende de muchos factores poder contaminarnos y no sólo a que alguien tosa, también puede aportarnos anticuerpos… comentó esto por qué hasta que no puedan patentar otra vacuna aparte de las que ya están será cuando empiece a bajar la intensidad de los contagios. Y La ausencia de oxigeno la determina la velocidad del viento. En efecto, algunos miden ausencia o presencia de oxígeno y lo cuantifica mediante el software que tienen de fábrica.

“En mi experiencia de más de 25 años en la industria de gases te puedo decir que es sumamente difícil llegar a concentraciones de CO2 en niveles cercanos a su TLV (5,000 ppm) exclusivamente por respiración. Dichos niveles se alcanzan durante períodos muy largos y en espacios muy reducidos. En el aire, de manera normal, la concentración de CO2 va desde unas cuantas ppm hasta aproximadamente 300 ppm, dependiendo de la región del país, condiciones ambientales, y cantidad de industria que emita CO2 al medio ambiente.

La medición de CO2 requeriría de una calibración del analizador antes de uso contra un blanco del aire en el momento de medición, y si hay ventilación normal, lo más probable es que a menos que el analizador pueda medir en niveles de bajas ppm de CO2, no registrará una concentración de CO2.

Si el analizador se calibra contra estándares libres de CO2 (Sin considerar el contenido natural de CO2 en aire), la medición dará una concentración de CO2 equivalente al contenido de CO2 en aire, y la interpretación de dicho resultado como emitido por los ocupantes de un recinto, sería equivocada.

En adición, hasta que el nivel de CO2 no alcance o exceda el TLV por al menos 8 horas de ocupación (TLV es el valor umbral para 8 horas de ocupación-Índice emitido para centros de trabajo), la concentración no se considera dañina al ser humano.

En el caso, no se revisa el umbral para que la concentración sea dañina, sino para presumir que la exhalación de CO² por respiración humana es potencialmente peligrosa por su posible carga viral.

La carga viral no tiene relación directa con el contenido de CO2 en el ambiente. Es una equivoca acción presumir dicha relación.

No hay manera de distinguir entre concentración de CO2 en el ambiente generada por respiración, por contenido natural o emitido por alguna otra fuente.

De todos los factores posibles, el contenido generado por respiración es el que menos contribuye, por lo tanto es un ejercicio bastante ocioso el estar monitoreando el contenido de CO2 para tratar de distinguir si pudiera existir una carga viral en el medio ambiente.

Al ser una normatividad, la tenemos que acatar, aquí están las voces de especialistas y de forma general, en tanto consigue o no el medidor de CO2, en tanto se discute su utilidad, no permanezca innecesariamente en lugares cerrados o poco ventilados, reuniones donde no se guarden las normas sanitarias, porque de nada servirán las mediciones del aparato si se hace caso omiso de ellas.

Todo ayuda, pero ayuda más que todos guardemos y observemos las normas sanitarias.