Hay nuevo técnico en Gallos Blancos

Gallos Blancos no tardó mucho en encontrar sustituto al Pity se llama Leonardo Ramos.

Por José Luis Jiménez

Noticias

Parecía que todo estaba planeado, incluso antes de la derrota ante los Tuzos del Pachuca, y hoy Gallos Blancos presentó en boletín de prensa y redes sociales, al nuevo técnico en sustitución de Héctor “Pity” Alramirano. Se trata del uruguayo Leonardo Ramos.

“Quiero decirles que me encuentro emocionado, pues tenía expectativas de llegar a México y sobre todo dirigir a Gallos Blancos, Conozco a varios jugadores de la institución, y vengo siguiendo a otros más y creo que con el esfuerzo entre todos, demostraremos a la afición que el equipo pueda rendir y hacerlo bien”, dijo el nuevo estratega mediante un potcast.

Mientras tanto no se trata de buscar culpables o inocentes respecto al momento que viven los Gallos Blancos porque, en términos generales, todos han puesto su granito de arena para que el cuadro queretano, hoy día, sea un cheque al portador.

Sin embargo, lo primero fue investigar, quién o quienes influyeron para hacer la mayoría de contrataciones, que sin duda han sido factor en el terreno de juego.

Aquí aparece la figura del uruguayo Rafael Monge (con número de registro 085/2019 ante la FIFA), un uruguayo que se encuentra registrado como intermediario y que es la parte visible de su jefe, Greg Taylor, que utiliza al club uruguayo Cerro Largo Futbol Club para triangular las contrataciones.

De él salieron los fichajes de Alexis Doldan, Hugo Magallanes, Bryan Olivera, el año pasado Hugo Silveira, Jonathan Dos Santos y el arquero Washington Aguerre.

Rafael Monge mueve todas las contrataciones de Gallos y ¿dónde está el negocio? Es fácil de comprender, porque todos estos jugadores pagan un porcentaje de su salario, a su promotor, pero con la diferencia que Monge, regresa el dinero a las arcas del mismo Club Gallos Blancos. Es decir se ahorran un 10 por ciento de salario en los jugadores, y si no es así, entonces el negocio es redondo para Monge.

No habría problema si la calidad de los jugadores fuera excelente, pero no es así, no saben ni controlar el balón, son jugadores de tercera categoría y al traerlos a México, esperan que alguno sobresalga y después venderlo como figuras. Los únicos salvables en esta etapa son Bryan Olivera y Washington Aguerre.

Los aficionados deben saber que la actual directiva, tomó este proyecto como un negocio y sólo eso, así que para ellos es más importante vender a un jugador, que ganar un título.