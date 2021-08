Cancelan ceremonia de Grito de Independencia en Corregidora

Por Laura Valdelamar

Noticias

Por segundo año consecutivo se cancela la celebración presencial del Grito de Independencia, derivado de la tercera ola de Covid 19, dijo Mauricio Hervert Pesquera, secretario de Gobierno del municipio de Corregidora, por lo que no habrá eventos masivos ni en el Jardín Principal, ni en comunidades.

“Por segundo año consecutivo se cancela la celebración del Grito de Independencia, no habrá ningún evento que se le pueda convocar a la gente a que festeje, habrá pirotecnia que podrán disfrutar desde sus casas y se estará detonando en diferentes puntos del municipio”.

Apuntó que serán seis puntos desde donde los habitantes podrán observar la pirotecnia, y muy importante dijo, no porque se de en alguna comunidad o delegación, quiere decir que en estos lugares habrá festividad o puestos de antojitos mexicanos, sino que son lugares estratégicos para el lanzamiento de la pirotecnia.

Estos puntos de lanzamiento son: Joaquín Herrera, 20 de Enero, Zapata, al lado del deportivo Candiles, en la parte de atrás del edificio del C4 de Seguridad Pública y en las canchas de Puerta de San Rafael.

Destacó que toda la pirotecnia se hace con los especialistas y cuentan con los permisos de Sedena y Protección Civil para que puedan llevar a cabo la pirotecnia, resaltó, “no hay ningún evento, ni puestos, ningún tipo de ceremonia, únicamente son puntos de lanzamiento para que las personas lo puedan disfrutar desde sus casas”.

En cuanto a los dispositivos de seguridad, el funcionario mencionó que el área de Protección Civil, además de realizar sus actividades propias de las fechas y de cuidar toda esta situación, está trabajando con las células anticovid para que no se lleven a cabo eventos con número de personas que no sean lo permitido y no haya eventos en algunos lugares que pudieran hacer como sus propias festividades, “Protección Civil estará cuidando mucho esta situación de venta clandestina de pirotecnia”.

Para finalizar señaló que adicional a las células anticovid encabezados por el sector salud, Protección Civil y Seguridad Pública, también habrá refuerzos para vigilancia en esos días, al ser fechas especiales son propiciar para los festejos y se estarán revisando salones de fiestas.