Crece el interés por la movilidad eléctrica en América Latina pese a crisis, pero de forma desigual

La movilidad eléctrica es una realidad. La demanda de vehículos como automóviles, patines y bicicletas eléctricas demuestra el interés de la población por una movilidad ecológica. No obstante, la adopción de vehículos eléctricos no se da con el mismo éxito en todos los continentes. Mientras que la Unión Europea (UE) rige políticas de movilidad sostenible en gran parte del continente, como la meta de alcanzar 30 millones de coches eléctricos para 2030, en América Latina no existe una figura similar.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde el 2020, el interés por la incorporación de la electromovilidad en Latinoamérica ha crecido. No obstante, el crecimiento del interés no es homogéneo en la región.

Según Marcelino Madrigal, especialista principal en la División de Energía del BID y líder de la iniciativa de electromovilidad, la problemática radica en que los marcos generales de políticas y estrategias se han abordado con profundidad en algunos países y en otros se encuentran estancados. Otro punto flaco es la falta de incentivos desarrollados por los gobiernos, una acción que beneficiaría a estos países, ya que proporciona beneficios fiscales netos positivos por la reducción de importaciones y reducción de emisiones.

Para el experto urge una homogeneización de los modelos de negocio ligados a los buses eléctricos, pues solo Chile y Colombia han logrado implementarlos con éxito. Ambos países serían tomados como punto de referencia para aplicar el modelo de negocio y sus estrategias en otros países.

Con base en esta realidad, el BID busca democratizar el acceso a la información sobre esta materia a través de una plataforma web oficial para el intercambio de conocimiento en tecnología, su regulación y los mecanismos para programas de movilidad.

Otra solución propuesta por la institución es atraer inversionistas privados e involucrarlos en proyectos del sector público. Felipe Ezquerra, investment management principal officer del BID Invest, opina que los gobiernos deben buscar estructuras bancables que atraigan capital e integral al sector privado a este proceso, de esta forma se redistribuyen los riesgos.

Casos de éxito en América Latina

Desde el BID se observó un crecimiento en el interés de los países latinos por la movilidad eléctrica, incluso pese a la pandemia. En otros casos, varios proyectos de movilidad eléctrica han continuado su curso. Por ejemplo, en Chile se instaló un laboratorio para hacer pruebas de Covid-19 en un bus eléctrico. Asimismo, tanto en Chile como en Brasil, México y Uruguay se incrementaron las soluciones de última milla eléctrica. Mientras que en Costa Rica se expandieron las estaciones de red de carga rápida y media.

Este contexto aumentó la carga laboral del BID, ya que el organismo está involucrado en 51 iniciativas de 19 países de la región. Costa Rica, Ecuador y Chile encabezan este listado respecto a definición de políticas, incentivos, estudios de proyectos específicos, modelos de negocios y despliegue de financiamiento.