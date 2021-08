Sembrar más ante tiempos difíciles: Mons. Fidencio López Plaza

El Obispo de Querétaro presentó al Pbro. Jaime Gutiérrez como nuevo Párroco de San Francisco Galileo

Sembrar más ante tiempos difíciles y adversos, fue la encomienda del Obispo de la Diócesis de Querétaro, Mons. Fidencio López Plaza, al Pbro. Jaime Gutiérrez Jiménez, nuevo Párroco de la Parroquia de San Francisco Galileo, en El Pueblito.

En la celebración eucarística de toma de posesión, el líder de la Iglesia Católica en Querétaro indicó que el Padre Jaime Gutiérrez no viene por su cuenta a la Parroquia, sino que llega en obediencia al llamado que Dios le ha hecho, y que el día de su ordenación aceptó con gozo y libremente.

“En la parroquia tendrá la oportunidad de seguir creciendo a la manera de Jesucristo el buen pastor, como dice el Papapa Francisco, a veces adelante para indicar el horizonte, a veces en medio para fortalecer la comunión y otras veces atrás, para aprender del pueblo que Dios te confía”, indicó.

Mons. Fidencio López Plaza agradeció la labor del Padre Raymundo Frausto, quien estuvo a cargo de la Parroquia de San Francisco Galileo por seis años, le dijo que su vida y trabajo están en el corazón de Dios y de la gente de El Pueblito, y le dio la bendición en la nueva encomienda que asumirá el sacerdote.

En el mensaje de la celebración de bienvenida, se mencionó que Jesús salió a sembrar, por lo que el evangelista muestra a Jesús que sale de su casa para encontrarse y presentarse con la gente, que sale para dedicarse un buen rato a sembrar el evangelio entre toda la clase de gentes.

“Jesús es el verdadero sembrador, es el paradigma y el modelo de los sembradores que saben que no hay cristiano que no sea sembrador.

Si alguien nunca ha sembrado algo debe cuestionarse su fe y cuestionarse si es seguidor de Jesús, porque los seguidores siempre serán discípulos y misioneros, dispuestos a escuchar y obedecer la palabra de Dios”, precisó Mons. Fidencio López Plaza.

Por ello, dijo que Jesús como paradigma de todos los sembradores, quiere que sus discípulos tengan bien claro que lo importante es sembrar más, que cosechar, y sembrar aunque sea en terrenos difíciles y adversos, por lo que destacó que Jesús no buscó solo buena tierra, sino que tuvo esperanza y confianza en todos los corazones, sin distinción.

“Jesús no se manifestó jamás como exclusivo, siempre inclusivo y buscando a los alejados y a los perdidos. Una semilla cae en el camino, otras entre las piedras, otras entre espinos, y otras en tierra buena, él sabe que la semilla que cae en tierra buena dará frutos, pero para él no hay casos perdidos, y confía en que la semilla que cae entre piedras y espinos, algún día puede encontrar nuevas condiciones”.

El Obispo de la Diócesis de Querétaro refirió que para sembrar se necesita salir de la casa, y que además se necesita una buena dosis de entusiasmo pero que hay que tener coraje, porque para sembrar entre piedras se necesita ser más creativos y tener una excelente capacidad de soñar, a la manera de Jesús y de San Francisco Galileo.

También precisó que para sembrar se necesita ser sencillos como las palomas y astutos como las serpientes, porque es muy fácil espinarse en la vida.

Mons. Fidencio López Plaza destacó que para sembrar en tierra buena se necesita una gran dosis de humildad, porque el que siempre ve crecer y fructificar lo que siembra puede caer en la soberbia y en la mundanidad espiritual.

Se trata de no perder de vista, y de seguir los pasos de Jesucristo, el paradigma del sembrador. Para sembrar lo primero es decidirse a salir de nuestra casa, dejar de caminar en círculos, esos círculos viciosos que nos llevan con frecuencia a pensar que lo que siempre se ha hecho igual es lo mejor, para sembrar hay que salir y caminar en espiral, siguiendo los pasos de Jesucristo, es lo que Jesús pide a sus discípulos”, destacó.

Agregó que para sembrar el evangelio, hay que dejar de ser autorreferenciales como lo suplica el Papa Francisco, y que evangelizar es desplazarse, buscar el encuentro con la gente, comunicarse con el hombre y la mujer de hoy, no vivir encerrados en un mundo pequeño eclesial, en las sacristías, y en los templos.

Mons. Fidencio López Plaza invitó a aprender a sembrar con fe, realismo y verdad y aseveró que evangelizar no es herencia, sino hacer posible el nacimiento de una fe que brote no como terminación del pasado, sino como respuesta nueva al evangelio, escuchando desde las preguntas, los sufrimientos y los gozos y las esperanzas de los fieles.

“Es la hora de sembrar y de volver a sembrar en los corazones lo esencial del evangelio”, subrayó.

Vengo a impulsar y encausar la piedad popular: Párroco Jaime Gutiérrez.





El nuevo Párroco de San Francisco Galileo, Pbro. Jaime Gutiérrez Jiménez se presentó ante su feligresía como un hombre que camina, que va al encuentro, que quiere abre puertas y corazones para Cristo.

Durante su mensaje de bienvenida a la Parroquia, también se presentó como un hombre que sueña mucho y duerme poco, que es dicha y gracia de Dios estar bajo el patrocinio de la Virgen de El Pueblito, proclamando su Inmaculada Concepción, y estar bajo el patrocinio de San Francisco de Asís.

Mencionó que el nombramiento que le han hecho en la Parroquia de San Francisco de Galileo, es el llamado que Dios le hace para imitar las virtudes de San Francisco de Asís, su patrono personal.

“Hoy 26 de agosto, también celebramos a un santo franciscano, es un día especial para la Iglesia universal y Diocesana, celebramos a San Junípero Serra, tuve la dicha de estar de manera presencial en la ceremonia de su canonización, un 23 de septiembre del 2015 en la ciudad de Washington D. C. en Estados Unidos, el Papa Francisco en su homilía nos recordó a los presentes y a todo el mundo que, Fray Junípero Serra tuvo el lema que inspiró sus pasos y plasmó en su vida supo decir, pero especialmente supo vivir y decir siempre adelante”.

El Padre Jaime Gutiérrez dijo que con este gran santo misionero, también ellos puedan decir siempre adelante y avanzar juntos en el camino que hoy la Iglesia espera de ellos, escuchando la voz de Papa Francisco y del Obispo de Querétaro, siempre adelante para caminar juntos y para salir de una iglesia que se considera como una sociedad exclusiva perfecta, pero también para avanzar a una iglesia, que es un pueblo de Dios en diálogo y al servicio del mundo.

“Siempre adelante y caminar juntos para salir de una iglesia centrada en sí misma y autorreferencial, que se enferma en su encierro y avanzar a una iglesia que fomenta la cultura del encuentro, que es sacramento de salvación, sacramento del Reino de Dios ahora mismo, siempre adelante y caminar juntos, para salir de una pastoral basada en el clericalismo, ser razón para avanzar a una iglesia de puertas abiertas y en salida, haciendo Sinodalidad, y dando su lugar a los fieles, creyentes y no creyentes, cercanos o lejanos, y a los más alejados, siempre adelante y caminar juntos para dar el paso y avanzar a una iglesia abogada de los pobres y misericordiosa, donde todos podemos sentirnos acogidos, amados, perdónanos y alentados para vivir y alentados a vivir según el evangelio. Siempre adelante y dar el paso para salir de una iglesia aséptica, pulcra para avanzar a una iglesia que se ensucia, que se mancha, pero que actúa y se compromete”.

El nuevo Párroco dijo que viene dispuesto a impulsar y a encauzar la piedad popular y sus tradiciones, reconoció que son una bella expresión de fe, aunque a veces se oyen voces que se oponen, y que quisieran que callaran las fiestas, la alegría y las campañas.

Finalmente, dijo a los hermanos Franciscanos que está para serviles y apoyarlos, y los invitó a hacer comunión, y que la Virgen de El Pueblito se vea complacida por el cariño y fervor que le expresan como hijos hermanos.

En la celebración, las corporaciones de El Pueblito, rindieron un ofertorio otomí como bienvenida al nuevo Párroco, Pbro. Jaime Gutiérrez Jiménez.