Hay un duelo que se tiene que llevar: Karina Castro

Desde luego que hay un duelo por todo esto, son 14 años de seguir a Pancho, sin contar los siete que estuvo en la Unión Ganadera Regional de Querétaro, un duelo que se tiene que llevar, porque es el diario trabajo el levantarte, tener juntas, reuniones, atender gente, ver por los que más necesitan y sentir que llega la noche y quedaron muchos pendientes, sólo quien no siente puede ver un cambio así como algo normal.

—Y…¿Cómo has pensado que será tu primer día una vez que s entreguen los poderes del estado? —preguntamos a la señora Karina Castro, presidente del sistema estatal DIF, en la casa de gobierno, en el corazón de Santiago de Querétaro.

—Lo he pensado muchas veces —nos responde viendo al horizonte—, me veo sentada, con un bowl de palomitas viendo películas en mi cama, así lo haré, ya sin prisas, sin tenerme que levantar a una hora, la libre de compromisos como los que se adquieren en una institución tan noble como el DIF; sin ver el teléfono y sin pensar en cuantos cambios de ropa.

Karina Castro viste unos jeans, botas, un chaleco, con el pelo suelto y un corte a la altura de los hombros, pide una tela para limpiar sus anteojos y su sonrisa llena el espacio: “toda una vida apoyando a mi marido, desde la diputación federal, la presidencia municipal de Querétaro, el senado y la gubernatura. tiempos en que hemos enfrentado todo. Todo, cosas buenas y malas, hemos pasado por todo mis hijos y yo: alegrías, éxitos, pero también problemas y es una mentira salir diciendo hay que bonito, cómo te quiero, porque hay un desgaste familiar.

A veces se pregunta uno ¿quién eres?, o él… ¿quién eres tú Karina?, porque esa es una realidad de la que pocas personas se atreven a hablar o publicar pero que así es y no podemos olvidar que tanto quien gobierna, como quién preside el DIF Estatal somos humanos y la gente olvida que como ser humano, te enfermas, lloras, gritas, peleas; no todo es miel sobre hojuelas, son situaciones muy complicadas y eso se olvida, la gente quiere ver a la primera dama, delgada, bonita el estereotipo perfecto de mujer, de esposa de mamá, de acompañante ¡y no!, la verdad no es así… hay una modificación, por ejemplo, cuando Pancho llegó a gobierno le dije: “mira Pancho te voy a dejar una caja a la entrada y llegando a la casa, a nuestro hogar, que quitas el traje de gobernador y aquí eres Pancho, el papá de los hijos, el compañero, el amigo; eres el compañero de vida que escogí y es esta casa hay pleitos, hay enojos, hay alegrías, hay compañerismo, convivencia y al día siguiente sales, te pones tu trajecito de gobernador y te vas.

En mi casa Pancho jamás fue gobernador, Pancho siempre fue Pancho en mi casa y yo hice lo mismo: llegaba y, literal, dejaba el traje de primera dama y era la bruja de la casa; ya llegó la mamá enojona: recoge, haz la tarea, ya estudiaste; la clase el entrenamiento, la comida el súper, la ropa. Esa parte me costó mucho trabajo.

Cuando llegué a gobierno del estado, les dije: “yo no soy llavero de nadie”, frase que causó mucha polémica, porque siendo de carácter fuerte como soy, sin temor al qué dirán, porque nunca me ha preocupado, nunca hago nada que esté fuera de mi entrono, de mi educación, a mis valores familiares, pero siempre soy fiel, don Luis, a lo que soy, a lo que siento, a lo que hago. Por eso les dije que no era llavero de nadie, que no iba a estar colgada de la manita de mi marido cuando había veces que lo quería ahorcar… y él a mí, porque también tengo mi carácter, así que les dije: a ver, como me vieron en campaña, porque hice mi campaña para Pancho y lo volvería a hacer cien veces. Él traía su agenda y yo la mía y si me preguntaba si había ido a alguna parte, nos dividíamos, así que tuvimos pocos eventos juntos en campaña, pero eso nos funcionó, así que cuando tomó posesión, le comenté que los eventos que tuviéramos que ir juntos, lo acompañaba feliz de la vida, pero que yo tenía mi agenda y tampoco lo quería tener sentado a mi lado en todos los eventos del DIF para que dijeran “qué bonita Karina mírala cómo trabaja”, yo no soy así, por eso la frase causó polémica, pero yo no soy para estar atrás de alguien, al lado sí, porque tengo mi propia esencia, mi propia luz, mis propias ideas, soy una mujer que no puedo quedarme quieta, siempre creando para poder ayudar.

—¿Qué paso con esa Karina que quería su castillo de cristal y su príncipe azul y que me dijo que lo tenía?

—Es una reflexión difícil, uno lo piensa mucho —Karina cobra un gesto de seriedad, coloca las manos sobre sus rodillas, ve fijo, habla pausado, no cuidando las palabras, sino conteniéndose para usarlas precisamente:

—Uno lo mentaliza y los visualiza, pero realmente la vida se encarga de aterrizarnos en la realidad. El tiempo es sabio y, pues ni fue príncipe, ni fue castillo, ni fue de cristal. Fue una realidad con latas y con bajas, un crecimiento como ser humano, como mujer a base de muchos golpes, en temas de salud, de tenerme que levantar después de cada cirugía, cada padecimiento nuevo que me salía y aprender que nadie se cae contigo, te caes tú sola y te levantas tú sola.

Entonces —agrega— reconozco el apoyo de mi padre, que he tenido toda mi vida, el cariño de mis hermanos, el apoyo de mis hijos que ha sido fundamental y obviamente el cariño de mi mamá que se va a los pocos días de haber llegado a gobierno, de los golpes más duros que he tenido y ahora a 32 días de salir me está doliendo hasta el alma y se lo decía a mi hija Andrea, tampoco voy a decir que estoy feliz, cuando duele, me duele mi fuente, me duele mi estado; no por la siguiente administración, porque estoy segura que será una magnífica administración que le pondrá alma y corazón; me duele porque es el día a día, es un duelo, no la parte de dejar de ser la primera dama, la esposa del gobernador o la presidenta del DIF, eso no nunca me interesó, sino el tema de servir a la gente, de poder cambiar la sonrisa de un niño, la vida de un adulto mayor, el darle vida a un paciente que necesitaba una medicina o a alguien que con una andadera vuelve a caminar, brindarle los desayunos escolares los niños, los huertos de traspatio que con la pandemia vimos que no se quedaron sin alimento… es un duelo, qué más quisiera que tener a mi mamá para ese apapacho y, decirle que estoy triste porque también nos viene un cambio como familia, el volvernos a reencontrar, el estar todos en casa y como pregunta, a qué hora te vas… no tienes una gira o ellos a qué hora se va mi mamá, porque la mamá se vuelve la bruja y lo tengo que decir: todo caminar dentro de este gremio político conlleva a un duelo que es humano.

—¿Cómo lo estás enfrentando? ¿Tienes asesoría?

—Mi papá, él lo vivió con mi abuelo; habla mucho conmigo, me ha explicado como viene esa transición y es detenerse de la familia, de los valores y volver a reacomodar el camino y siempre para adelante, para atrás ni para tomar impulso.

—Eres una mujer que enfrentaste el cáncer, que sabes lo que es y te enfrentaste también a niños con esa misma enfermedad, sin medicina oncológica… ¿qué hacías, Karina?

—Además de enojarme, porque si me enojaba mucho, me desesperaba. Siempre traté de buscar las alternativas: conseguir el medicamento en otro estado, pedir favores a amigos y amigas que estando en el extranjero, para que lo trajeran, apoyarme en la secretaría de Salud, que no tengo palabras para agradecerles. No pude lograr el cien por ciento de los apoyos, pero me quedo tranquila porque logramos apoyar los más casos que pudimos, hay muchos y seguirán en todo el país, pero finalmente entendí que no era algo que estuviera en mis manos, no estaba ni en las manos de Pancho ni de Karina. Alguien tomó una decisión equivocada por nosotros y tuvimos que buscar las vías alternas.

Tal vez —comenta Karina entre risa y conteniendo el llanto—, si no les dimos la medicina, les dimos el acompañamiento, el abrazo, el apapacho ese platicar en que en lugar de darles fuerza, ellos me la daban. Ellos me decían no estés triste, pero me era imposible no estarlo al ver una criatura de tres o cuatro años, que se supondría tienen toda la vida por delante y las comparaba conmigo con mis 44 años de vida y decía yo ya viví, ¿pero ellos?, y me platicaban que les tocaría su quimio, que al otro día no irían a su casa. Trabajé mucho con el HITO, que son una gran familia y más que el trabajo, es el amor que le ponen, porque con amor, con empatía y con humildad, puedes cambiar muchas situaciones.

El Carmelita Ballesteros

El Carmelita Ballesteros es una de las obras más importantes que dejo, la mitad de mi casa, porque cuando se construyó les dije que quería una casa para los niños, igual que la que tienen mis hijos Andrea y Francisco, que tengan lo que tienen mis hijos y entonces me coinvertí en una mamá, sustituta pero mamá, que metió orden y revisé tareas, así que ahí dejo un proyecto que es la mitad de mi vida, que se lo debo a mi mamá, un sueño que lo logré, lo viví y que se lo debo a mi mamá porque cuando le platicaba, me decía y ¿qué estás esperando?

—¿Lo soñaste? ¿Era una ilusión?

—No lo soñé, cuando llego y encuentro el Caminando Juntos en una situación deplorable, me dije que esos niños no tenían por qué estar en una cancha todos revueltos en un espacio de 2 X 2, en condiciones muy malas. Lo platiqué con mi mamá y me dijo “y, luego… ¿qué vas a hacer Karina? Necesito —le respondí— cambiarles la vida.

Una vez que mi mamá llegó a comer le comenté que no podía, que no haría ese centro, porque era demasiado dinero, demasiado compromiso y no iba a poder y me preguntó: ¿a qué le tienes miedo? A no poder —respondí y palabras más palabras menos, me dijo: “si lo vas a hacer, hazlo por mí y si lo vas a hacer con miedo, pues hazlo con miedo pero lo haces”.

Ahí está, con mucho miedo y con una inversión de casi 60 millones de pesos. Finalmente tuve que tocar puertas, las de gobierno del estado, las del DFIF sin descobijar los otros programas y lo logramos, por eso fue un sueño y además lleva el nombre de mi abuela Carmelita Ballesteros que fue pionera en esto desde la “Gota de Leche”.

Me voy orgullosa de dejar a mis hijos en una casa llena de amor y respeto para los 47 pequeñitos que están en este hogar temporal, al que llegaban lastimados por sus familiares y no podía permitir que estuvieran padeciendo abandono y falta de atención.

Luego vino el Juventino Castro Sánchez y qué le digo, otro gran orgullo y, ahí sí que fueron muchos meses de pláticas con el gobernador, porque él me decía, está bien, yo pago mi hospital y tú paga tu albergue. Fue mucho estar picando piedra, estar con Obras Públicas, me decían que tenía que poner algo y les decía que sí, que ponía el mobiliario y a la gente porque ya la tenía y finalmente ahí está, un albergue digno a un lado del Nuevo Hospital General.

De lo que se deja de hacer

Son dos grandes proyectos que por la pandemia no pude —nos dice Karina Castro, la inquirirle de lo que se quedó sin hacer—: la extensión de Plan Vida, dejo todo el proyecto al cien por cien, inclusive parte del recurso que se queda en las arcas del DIF Municipal y si así lo decide la nueva presidenta, pues me dará mucho gusto.

Es un auditorio, una alberca, cancha de tartán, para que puedan los abuelitos hacer deporte, inclusive tener rehabilitaciones en la alberca; un salón de música, un edificio con aulas para tomar clases, que fueran escolarizadas y que inclusive pudieran tener competencias.

También dejo en marcha las ¡jornadas de Marcy para labio leporino y malformaciones congénitas que orgullosamente lo digo, por tercera vez lo gané, de la mano con Rotarios de Querétaro y el Grupo Rotarios de San Diego.

La pandemia no nos lo permitió, ellos lo único que nos pedían es que fuera en el Nuevo Hospital General, nosotros no poníamos nada, son cirugías muy costosas y las dejo encaminadas, quizá para noviembre o diciembre y ya estará a cargo de la nueva administración.

Las finanzas del DIF Estatal

Karina Castro no duda y responde sobre la situación financiera del organismo: las finanzas sanas, con dinero en las arcas y orgullosamente lo digo: con deuda cero. No se le debe a proveedores y estamos totalmente auditados por la ESFE y créame que si algo pedí fue que todo estuviera en orden, inclusive con auditorías externas que yo mandaba.

Giras y recorridos

—¿Dónde no estuvo Karina?, porque te veíamos en Charape de los Pelones, en la Sierra Gorda, el semidesierto y en todo Querétaro… ¿dónde no estuviste?

—En mi casa don Luis —responde festiva y nos arranca la risa—: en la casa de mi papá, de mis hermanos ni en la casa de mis amigas.

Perdí la cuenta de cuántas veces recorrí el estado, pero más de 20 sí, eran giras que parecían interminables, que me regresaban la alegría, la energía y a veces me decían: “señora ¿no se puede cansar un ratito?”

Si no recorrí todas las comunidades de estado, si recorrí el 60 o 70 por ciento de ellas. Claro que me cansaba que lloré, pero al llegar a esos lugares y ser recibida y que te cuestionaran si en verdad era la esposa del gobernador y les decía “pues sí”, pero se les hacía extraño que a veces ni maquillaje uso, que no traigo alhajas, pero nunca he sido de alhajas, jamás he comprado joyas para mí.

Debo mencionar que las alhajas que tengo son herencia de mi madre.

Karina muestra las pulseras que lleva y comenta, estas son mis alhajas, estas son las que uso, estas me las dio mi madre y siempre las llevo conmigo.

Karina señala que tiene un agradecimiento que dar, a las familias queretanas a hombres y mujeres que le permitieron entrar a sus hogares, confiarle a sus hijos, a sus padres a sus bebés y el haberme permitido servir a Querétaro, es algo que me llevo en el alma, en el corazón, porque me aceptaron tal y como soy, que siempre me dejaron ser y con humildad y cariño, lo agradezco, no conozco una palabra más grande que gracias, gracias de corazón.

—Una última duda…¿todas las fotos de Karina con el Obispo Faustino en las peregrinaciones estaban riéndose… ¿qué le platicaba?

—No, bueno el entonces Obispo Faustino Armendáriz, ahora Arzobispo de Durango y yo, hicimos más que una amistad una hermandad. El Señor Obispo cuando murió mi madre abrazó de tal manera a mi papá, que hasta la fecha no lo ha soltado y nosotros hasta la fecha le mandamos galletas Chuchito a Durango, Chuchito hace galletas de nuez y dulces cristalizados de La Mariposa.

El Arzobispo Faustino Armendáriz ofició las misas de mi mamá, abrazó a mi padre y nos dio la fortaleza que necesitábamos, porque mi mamá no estaba enferma.

Karina retoma el tema: en las peregrinaciones había que seguirle el paso al Obispo Faustino y tenía unas puntadas que nos hacía reír, a mi me decía: “doña Karina, levántese la enagua y camine más rápido, porque parece abuelita de la tercera edad”.

Me llegó a prestar su bastón y alguna vez que me vio cansada me dio su báculo para que me apoyara y lo usé con todo respeto.

Cobrita es una persona que lleva muchos años trabajando con nosotros y siempre trae una mochila con todo, desde curitas hasta botana y refrescos. Entonces un día me dijo el Obispo, “doña Karina que trae el Cobrita en esa mochila y pidió una papitas con chile y obviamente Cobrita se las consiguió.

Era muy festivo, pero también tuvimos momentos de oración muy profundos. Él llevaba la alegría a cada una de las mujeres de esa columna inmensa, que nunca olvidaré.

La última vez que acudí a la peregrinación, me iban a operar de un tumor muy grande en la matriz y oró conmigo en la iglesia donde termina la primera jornada, se sentó a mi lado y me dijo que oráramos porque todo iba a salir bien. Lloré mucho porque tenía miedo y me dijo, “mientras tú te encomiendes y dejes todo en manos del Creador, no hay nada que pueda salir mal. Estaba el Obispo Faustino, el Padre Israel Arvizu, mi equipo de trabajo y las hermanas peregrinas y la última oración fue por mi salud. Eso, eso no se puede olvidar.

Hay un duelo que se tiene que llevar: Karina Castro