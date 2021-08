Malinali, nunca más Malinche

POR CLARISSA CALZADILLA PÉREZ

LICENCIATURA EN HISTORIA, FACULTAD DE FILOSOFÍA, UAQ

Las cuestiones referentes al proceso de la conquista de Mexico resultan ser polémicas para la sociedad mexicana todavía en el siglo XXI, debido a que las visiones que se tienen pueden encontrarse divididas. En este año este tema retomó fuerza debido a la conmemoración de los 500 años de la caída de México-Tenochtitlán. Además, una figura que no puede pasar desapercibida en la historia es la de aquella mujer reconocida que tuvo un importante papel dentro de este acontecimiento histórico como traductora de Hernán Cortés, dados sus dotes de políglota. La Malinche, también conocida como Marina (nombre que le dieron los españoles al ser bautizada), a los ojos de la sociedad mexicana es vista como una traidora, pues según la creencia popular “traicionó” a su pueblo debido a que ella fue una allegada cercana a Hernán Cortés. Sin embargo, a pesar de que tal adjetivo de traidora haya trascendido tanto que de ella nace este concepto de “malinchismo” para referirse a los mexicanos que exaltan lo extranjero y desprecian lo propio de nuestro país, lo cierto es que para poder llegar al meollo del asunto es necesario partir de las investigaciones serias.

El reconocido arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma menciona en su artículo “¿Fue traidora la Malinche?” que ella “ayudó a los españoles en la acción conquistadora de la misma manera que lo hicieron otros pueblos que padecían el yugo impuesto por el imperio de México-Tenochtitlán”. De esta manera podemos comprender que el proceso de conquista no fue ejecutado únicamente por los españoles, ya que responde a un proceso de alianzas políticas en donde la población indígena también fue partícipe.

Además, el historiador Federico Navarrete menciona en su conferencia magistral Malinche conquistadora de Mexico que “no es exagerado afirmar que la Malinche fue la verdadera conquistadora de México, ya que su participación dentro del proceso histórico fue trascendente y determinante”. Relacionado con esto es importante resaltar que en dicha organización social y política del mundo indígena no existía tal cosa como un concepto de nación mexicana, por lo tanto la participación de la Malinche no la convierte en una traidora de ningún tipo, ya que esta cuestión nacionalista no existía en ese momento de la historia.