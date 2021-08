Triunfo del Toluca en el Nemesio Diez sobre Pumas con tres expulsados

Pedro Canelo inicia el festejo de su gol ante los Pumas.

AGENCIAS

Hasta cuando Pumas juega bien, o intenta hacerlo, el karma les juega en contra. Y el Diablo aprovechó. Toluca volvió a la senda del triunfo ante el Universidad Nacional que se empeñó en perder y lo logró, cayó 2-1 lo que los regresa a su realidad de sólo cinco puntos en la tabla, en cambio los rojos llegan a

catorce, encaramándose en los primeros lugares.

Los goles del cuadro toluqueño fueron de Rubens Sambueza al minuto 19 y de Pedro Canelo sobre el 69 de tiempo corridor. Y había adelantado a los universitarios Juan Dinenno al minuto 7.

SALVAJE ENTRADA

Alan Mozo ha tenido unos torneos para el olvido. Su falta de nivel y su indisciplinado lo han alejado de las selecciones nacionales y parece estar empeñado en ir hacia abajo.

Apenas al minuto 15 del partido ante Pumas y Toluca, el lateral universitario sin ningún antecedente previo, fue a encajarle los tachones a la rodilla de Rubens Sambueza, que alcanzó a librarse del

contacto directo y solo recibió un raspón, pero fue suficiente para que el árbitro César Ramos le mostrara la tarjeta roja.

PARTIDO LOCO

Hernán Cristante, técnico del Toluca, se dijo feliz por la victoria ante Pumas, pero criticó el actuar de sus jugadores al final del partido ante Pumas, “porque nos volvimos locos”.

El argentino mencionó que de entrada, “el juego se hizo complicado y hay cosas que no dejan contento… Toleramos muy bien cómo vino Pumas a jugar, y eso no nos sacó del foco.

Cuando hicimos el segundo gol y se quedaron con nueve enloquecimos, vino el libertinaje y eso no está bien.

Quizá esa obsesión de meter más goles, de los accidentes de juegos pasados, pero eso no puede suceder. Nos volvimos locos, y eso no me deja tranquilo”.

Al final, el Toluca está entre los primeros lugares de la competencia: “Sabíamos que íbamos a tener un inicio complicado, muchos juegos de visita, pero estamos dentro de los parámetros.

Somos un equipo que debe de rescatar puntos para la situación del cociente y también buscar un título. En este torneo extraño, bueno, no tanto, este es muy parejo, todos compiten con todos, y no sabemos cuidarlo, los especialistas parecen aficionados.

Aquí hay buenos jugadores, buena calidad, hay que valorarlo”.