A la espera restauranteros de lineamientos por Día de Independencia

No saben aún si se mantendrán cerrados como el año pasado en esta fecha

Por Josefina Herrera

Noticias

Antonio Rosas Carapia, presidente del Consejo Queretano de Restauranteros, A. C., señaló que se encuentran aún en la expectativa de lo que marquen las autoridades estatales para las fechas patrias con el fin de poder armar sus paquetes.

Sin embargo, dijo que por ser una fecha en la que se presta a reuniones masivas, posiblemente haya mayores restricciones, pero aún están a la espera de las indicaciones de las autoridades para poder promover sus servicios.

“Vamos a ir al pasito, ahora sí que esperando si vamos a poder abrir para el 15 de septiembre o no, si va a haber eventos o no, seguramente como van las cosas tentativamente coincidiremos que no van a haber fiestas patrias y por lo tanto la restaurantería no estaremos ofertando, pues obviamente lo que veníamos haciendo o tradicionalmente lo que eran las comidas del grito de Independencia, entonces estamos en la espera todavía de que las autoridades nos confirme si vamos estar autorizados o no autorizados”.

En este sentido, Rosas Carapia comentó que esta es una fecha muy importante para el sector restaurantero, y recordó que el año pasado también hubo ciertas restricciones, pues les tocó cerrar, lo cual implicó una afectación en sus ventas, y por lo tanto estarán esperando a las decisiones que se vayan a tomar, pues están conscientes de que otra vez la población se encuentra en riesgo.

Asimismo, señaló que ante la situación que se vive, se mostrarán empáticos con las autoridades, pues aunque han estado luchando para que sus establecimientos sobrevivan, también es importante el cuidado de la salud.

Por otro lado, mencionó que el sector restaurantero cada vez se encuentra reforzando más las medidas y dar cumplimiento con lo que marcan las autoridades sanitarias, pues son los más interesados en que la pandemia cese y la economía vuelva a reactivarse.

Finalmente, también indicó que aunque el estado se encuentra en el “Escenario B”, y hay ciertas restricciones, el gobierno sigue apostando porque los negocios se mantengan activos, pues ahora la situación viene más de una responsabilidad social para poder bajar los contagios.