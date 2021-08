Defunciones en 2020 subió un 144% en SJR

Teme Registro Civil que en 2021 se incremente aun más por la nueva alza en contagios por COVID-19

Por Josefina Herrera

María del Carmen García Tagle, directora del Registro Civil, relató cómo han incrementado los fallecimientos en el municipio de San Juan del Río a causa del COVID-19,pues desde abril del año pasado que presentó la primer defunción, éstas no han cesado, recordando que esta localidad cuenta con dos hospitales que son regionales.

En este sentido, explicó que en un comparativo, 2019 registró el incremento de defunciones en 185 por ciento, mientras que en el 2020 el 144 por ciento, pero ahora le preocupa cuántos puedan presentarse en 2021, pues nuevamente los fallecimientos han ido incrementándose exponencialmente.

Además detalló las complicaciones existentes para poder cremar los cuerpos, recordando que este municipio hasta el momento sólo cuenta con un crematorio y éste es privado, por lo que la situación se volvió más difícil aún, pues las muertes por COVID debían ser incineradas.

“Esto contrajo consigo muchísimos problemas con los crematorios, San Juan del Río tiene un crematorio y ese crematorio es particular, Tequisquiapan tiene un crematorio particular que no nos permitía cremar, somos los únicos en la zona solamente de aquí, trajo muchos problemas, los hospitales se les empezaron a quedar los cuerpos porque no había forma de cremarlos”.

Indicó que incluso los crematorios se empezaron a saturar por lo que implicaba que las cenizas tardaran más de una semana para serles entregadas a sus familiares, por lo que urge que se acelere la construcción del crematorio municipal.

“Ante el incremento de los crematorios, los cuerpos se empezaron a descomponer, ¿por qué?, porque estaban trabajando 24 horas al día y llegó un punto en que no querían cremar a las personas con sobrepeso, después de cien kilos ya no los querían cremar porque si los crematorios estaban saturados, y le metían más tiempo al crematorio, ya no los querían cremar, se vivió una época muy complicada, ha sido muy difícil para todos, las agencias funerarias saturadas, los hospitales saturados”.

Asimismo informó que hasta el día de hoy, San Juan del Río registra mil 73 muertes por COVID o asociación con esta enfermedad, de los cuales el 40 por ciento han sido de mujeres y el 60 por ciento de hombres, y el promedio de edad es entre los 50 y 80 años, que ocupa el 70 por ciento de estos fallecimientos, sin embargo en esta tercera ola ese porcentaje está bajando, pues ya son edades más jóvenes a las que les está afectando también más el virus.

La directora del Registro Civil también informó que lo que va de agosto, hasta este viernes pasado hubo registro de 60 defunciones, siendo todavía enero el pico más alto con 231, pero del mes pasado a éste hay una gran diferencia.

Es por ello que explicó que la llegada del Panteón Municipal dará un respiro en cuanto a cremaciones e inhumaciones, pues los tres camposantos con los que cuenta el municipio ya están saturados.