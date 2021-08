Poca asistencia a clases presenciales

Algunas escuelas de último momento ya no siguieron con el proceso de regresar a clases presenciales

Por Josefina Herrera

Noticias

Aunque la lista de instituciones educativas que regresarían a clases presenciales era larga en San Juan del Río, algunas de ellas decidieron continuar con clases en línea, y en otras se recibieron menos alumnos de los que se esperaban.

En el preescolar Arturo Rosenblueth, ubicado en el Barrio de la Cruz, únicamente asistieron nueve de 95 alumnos que integran esta escuela, por lo que pocos fueron los padres de familia que al final decidieron mandar a sus hijos a clases.

La directora de este preescolar, Daniela Hurtado, indicó que en el simulacro asistieron más niños, pero este lunes contaron con menos de ellos, pero también podría deberse al clima, aunque difícilmente ya en los próximos días podrían recibir a más niños, puesto que las maestras deben comenzar a realizar su plan de trabajo durante esta primera etapa.

También cabe mencionar, que en esta misma institución se registró la suspensión de un grupo debido a que una de las maestras se encuentra en incapacidad, por lo que estarán trabajando únicamente con el grupo de segundo y tercero.

“Sabemos que el regreso fue voluntario, sabemos que cada padre decidió si regresaba su hijo o no, nosotros hicimos una carta de corresponsabilidad que tenían que leer, hicimos algunos ajustes para protección propia de los docentes, de los niños, y pues sí se les pidió el apoyo a los papás porque en este caso pues el filtro sin apoyo del papá, los docentes pues no los podemos llevar a cabo”.

Señaló que la participación de los padres de familia es buena, y comprende que existe un temor en esta tercera ola, pues los más afectados están siendo los niños y los jóvenes, por ello hay accesibilidad, sin embargo ellos no podrán trabajar de manera híbrida, y únicamente se les otorgará un cuadernillo de trabajo para quienes no acudirán a clases presenciales.

“Hoy nos van a mandar un cuadernillo que sería bien elaborado por gobierno del estado, cada educadora va a estar haciendo los ajustes necesarios conforme al avance que vaya viendo pues ya porque mi educadora no tiene contacto directo con el alumno, si no pues nada más va haber lo que se esté pasando”.

Asimismo, indicó que sí han notado afectaciones en los niños a causa del encierro, pues el viernes pudieron notar que algunos de ellos se mostraron más inquietos o con cierto recelo para regresar a la aulas.

“Pasó con un niño, ingresó contento y a mitad del patio se quedó, volteó y vio que la mamá ya no estaba y empezó a llorar, y ahorita sí se dieron cuenta otro chiquito tampoco quería pasar, le digo ven te acompaño, y qué hace niño me estira la mano, y yo, no te puedo tocar, eso es algo que la verdad nos duele mucho en este nivel porque pues no podemos acercarnos al niño, no podemos tocarlo, no podemos abrazarlo y ellos ahorita todavía están en una etapa donde necesitan este tipo de afecto, necesitan el contacto, el sentirse seguros, a mí nada me costaba darle la mano pero no sé si la mamá se vaya a molestar porque diga maestra me lo está tocando, y va a tener razón”.

Por otro lado, la señora Cirila Mondragón, manifestó que es bueno que los niños puedan regresar ya a la escuela, pues ya están fastidiados de estar en casa y además les cuesta aprender, por lo que confía en que las medidas de seguridad sanitaria que se está tomando sean seguras, pues ya necesitan nuevamente de la escuela.

“La mera verdad están perdiendo mucho los niños, y pues ahorita como a los niños que les toca la primaria qué va a ser de ellos, al principio pues se les va a dificultar porque no van a conocer a nadie y va a ser mucha complicación para mí y para ellos, y es lo único que se les puede dejar de herencia, pues más que nada sus estudios”.

En cuanto a instituciones que estaban ya contempladas para el regreso a clases presenciales, y que en el último momento ya no continuaron con el proceso, se encuentra La Salle, El Plancarte, La Corregidora y el Instituto Santiago por mencionar algunas.