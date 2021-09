Anuncian Notarios descuentos en testamento para personal de salud

Invitan a la ciudadanía a participar en la campaña “Mes del testamento”

Por Tina Hernández

Este miércoles iniciará la campaña de “Mes del testamento” y en esta ocasión se dará un descuento a las personas que laboren en el sector salud, compartió el presidente del Consejo de Notarios, Francisco Guerra Malo, quién precisó que el trámite testamentario para el personal de salud será de mil 200 pesos.

El lema de la 19 edición de esta campaña será “Heredar es cuidar”, campaña en la que colaboran el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a través de la Secretaría de Gobierno en coordinación con la Unidad General de Asuntos Jurídicos, el Consejo de Notarios del Estado y la Dirección del Archivo General de Notarías.

Francisco Guerra Malo especificó que aunque en septiembre la realización del trámite tendrá un descuento para la población en general , este será mayor para las personas que se desempeñan en el sector salud.

“El notario no está subsidiado por el gobierno del estado, el notario no recibe un beneficio de carácter económico del estado. Es importante señalar esto, no como un reclamo, sino para indicarles que cada notaría es manejada por nosotros a efecto de cubrir todos y cada uno de los gastos”.

Al descuento para el personal de salud podrán participar médicos, enfermeras, laboratoristas, personal de limpieza y todo aquel relacionado con el servicio a la salud.

De 2016 a 2020 se beneficiaron a 39 mil 561 ciudadanos con la campaña “Mes del testamento”, lo que representa 76 por ciento del acumulado de testamentos realizados a nivel estatal a través del Registro Público de la Propiedad, en conjunto con el Consejo de Notarios de Querétaro.

En 2020 se realizaron al mes un promedio de 231 testamentos, excepto en septiembre, cuando se hicieron 11 mil 874 trámites, lo que representó un incremento de 450 por ciento en el número de testamentos realizados únicamente en la campaña con respecto a 2019, cuando se elaboraron 7 mil 524. Se espera que en 2021 haya una mayor cobertura dentro del estado.

Entre los beneficios que obtendrán los ciudadanos interesados en realizar su trámite, son la reducción de 50 por ciento en el pago de honorarios notariales, la condonación de derechos de inscripción del aviso de testamento en el Archivo General de Notarías, asesoría jurídica en el proceso, además que algunas notarías ofrecerán servicio en sábados y domingos.

La campaña no solo pretende promover el primer testamento, sino que también fomenta la posibilidad de generar las modificaciones o actualizaciones, incluso, la posibilidad de testar las expectativas de bienes futuros, pues la Ley regula en vida y ofrece la seguridad de que nuestros deudos tengan mayor tranquilidad cuando estemos ausentes.

Para realizar el trámite, es necesario consultar la página web del Registro Público de la Propiedad (https://rppc.queretaro.gob.mx). También se puede consultar información directamente al Archivo General de Notarías, en el teléfono (442) 187 1354.

Asimismo, al Consejo de Notarios de Querétaro, a sus teléfonos (442) 229 07 39 y 229 07 49, considerando que, en cumplimiento de los protocolos de salubridad establecidos, solo se atenderá bajo el esquema de previa cita.