Melchor Marín, el “mal buen policía” que surgió de lo mejor y peor de Javier Cercas

El escritor español participa en el Hay Festival Querétaor 2021

Por Enrique Zamudio

Melchor Marín es un tipo raro, un policía raro que toma Coca-Cola, que es muy buen padre de familia. Un lector fervoroso que ahora investiga una “sextorsión” a la alcaldesa de Barcelona y que llegó a la obra del escritor español Javier Cercas cuando él más lo necesitaba.

“Surgió en un momento en que yo más lo necesitaba y él me necesitaba a mí, probablemente, ¿eh? Y surgió, pues, de lo más profundo de mí mismo y también de lo más oscuro de mí mismo; de lo mejor y de lo peor de mí mismo; de dónde sale la literatura al fin”, define Javier Cercas.

El autor de “Soldados de Salamina” y “El Inquilino” habló a Noticias de Querétaro sobre su participación en el Hay Festival Querétaro 2021, donde este miércoles sostendrá una charla virtual con Emiliano Monge, en la cual hablarán sobre “Independencia”, la más reciente novela de Javier Cercas sobre la serie protagonizada por el detective Melchor Marín.

Javier Cercas define a Melchor Marín como un “mal buen policía” que es capaz de lo mejor y de lo peor, es decir, como un Don Quijote, un cuerdo loco, un hombre extremadamente lúcido y loco. A fin de cuentas, un hombre complejo.

En entrevista, el también columnista de El País compartió que su objetivo es escribir una saga de tres o cuatro novelas que giren entorno a la historia del detective Melchor Marín, novelas que sean autónomas y que en conjunto construyan una gran novela en extensión.

“He podido dar salida a cosas muy profundas y he podido renovarme como escritor que también era algo que quería, no, que necesitaba más bien”, explica Javier Cercas.

Al hablar sobre “Independencia”, Javier Cercas detalla que, a diferencia de “Terra Alta” (la primer novela de la saga de Melchor Marín), esta historia transcurre en Barcelona y toda ella gira en torno a una extorsión sexual a la alcaldesa de la capital catalana.

“El hecho de investigar una extorsión sexual a la alcaldesa de Barcelona le obliga a adentrarse en el mundo de la alta política, las altas finanzas de la élite político-económica catalana”, señala Javier Cercas. “Es una novela que llama a la insurrección democrática contra las élites enquistadas en el poder, en este caso es la élite catalana”.

A decir de Javier Cercas, “Independencia” no es sólo una novela policiaca, sino que habla de la realidad de todas las élites que, así como pudieran ocurrir en Barcelona, también ocurren en México o en cualquier parte del mundo.

“Esas élites enquistadas en el poder que son tóxicas, que acaban siendo tóxicas. Bueno, pues son las que aparecen en esta novela, no son tan distintas a las de esta novela, son élites irresponsables que viven o quieren vivir en la impunidad absoluta, y que envenenan la vida”.

El verdadero protagonista es el lector: Javier Cercas

Javier Cercas compartió que en “Independencia” hay un personaje denominado “El Francés”, el bibliotecario de la prisión de Quatre Camins en Barcelona quien sostiene una de las pocas verdades para el escritor español: “la mitad de una novela la escribe el autor; la otra mitad la escribe el lector”.

“Esto es una de las pocas verdades absolutas que yo conozco”, asegura Javier Cercas. “Una novela es una partitura y este elector es quien la interpreta, y cada lector lo interpreta su manera. Y en eso consiste la magia o gran parte de la magia de la literatura.

“El verdadero protagonista de la literatura no es el autor es el lector. Son los lectores los que terminan los libros”.

Javier Cercas lamentó que, por motivos de la pandemia por COVID-19, esta edición se lleve a cabo en formato híbrido y no poder visitar Querétaro para encontrarse cara a cara con sus lectores y además lectores en un país que es al mismo tiempo tan que tan distante y tan próximo como México, donde –asegura- siempre se ha sentido como en casa.

Violar la lengua no sirve sino para provocar caos

Al preguntarle de la polémica sobre el denominado “lenguaje inclusivo”, el filólogo Javier Cercas reconoció que a veces sufre con estas cosas, ya que para él la lengua es lo más importante.

“La lengua hay que respetarla. Uno no puede hacer, no puede violar la lengua. No se puede ejercer violencia gratuita contra la lengua. La lengua hay que respetarla porque es una cosa delicada, rica, compleja que forma parte de nosotros”.

El escritor español sostiene que la lengua tiene su propia lógica y hay que respetar esa lógica, por ello asevera que cuando se habla de lenguaje inclusivo no se sabe muy bien a qué se refiere el término.

“Si es a que nos vamos a inventar términos: en lugar de ‘todas y todos’, decir ‘todes’ no tiene ningún sentido. O sea, eso no sirve para la igualdad entre los hombres y las mujeres si es de lo que se trata. La causa de la igualdad de los hombres y las mujeres, en mi opinión, es la segunda causa más justa que existe en el mundo. La primera es la de la preservación del planeta, porque si nos quedamos sin planeta o sin planeta vivible, no habrá ni hombres ni mujeres ni nadie.

“La causa de la igualdad de los hombres, las mujeres es de una justicia absoluta, pero hay que defenderla bien, porque una buena causa bien defendida es una buena causa, pero una buena causa mal defendida se puede convertir en una mala causa y el puritanismo el fanatismo y todas estas cosas no nos van a llevar a ningún lugar bueno”.

El hecho de inventar palabras porque suenan mejor, o porque le suena mejor a un ministro o alguna persona, y trata de imponer su uso, para Javier Cercas “es un disparate. No tiene ningún sentido”.

“La lengua es un instrumento de comunicación; la lengua va cambiando y va a cambiar en un sentido inclusivo, pero va a cambiar siguiendo su propia lógica y siguiendo los patrones que lentamente le vamos imponiendo. La lengua no es un instrumento que nosotros podamos usar a nuestro antojo. La lengua es común; la lengua es de todos, tiene su lógica, tiene sus mecanismos. Hay que respetarla, no podemos violar la lengua, no podemos usarla a nuestro antojo y según nuestros intereses del día, eso no sirve para nada más que para provocar caos”.