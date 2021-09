Necesarias las vacunas para la recuperación económica mundial Joseph Stiglitz

El Premio Nobel de Economía 2001 se presentó en el Hay Festival Querétaro 2021

Por Ana Cristina Alvarado

Noticias

En el marco de la sexta edición del Hay Festival, celebrado en Querétaro de manera hibrida, el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, señaló que no habrá una recuperación económica global hasta que se pueda detener la pandemia por Covid-19, y que uno de los mecanismos para erradicarla es vacunar a toda la población.

Durante su conversación, mencionó como prioridad facilitar el acceso de los países con menos recursos para que puedan adquirir vacunas contra la COVID-19, pues enfatizó que ningún país ha superado la pandemia, que no se vive un periodo post-pandemia, y que tampoco se está en una recuperación económica mundial.

Señaló que el alto nivel de desigualdad que existe en diversos países, especialmente en América Latina es uno de los grandes problemas que pre condicionan la democracia.

El economista mencionó que en Estados Unidos el problema no es la escasez de las vacunas, sino el que la gente tiene información errónea y no quiere vacunarse.

“La pandemia es una guerra global que debe ganarse lo más pronto posible, por nuestro propio beneficio, porque mientras más permita habrá mutaciones que sean mortales y resistentes a la vacuna”, apuntó.

Joseph Stiglitz es un economista y profesor estadounidense, reconocido a nivel mundial. Recibió la Medalla John Bates Clark (1979) y es conocido por su visión crítica de la globalización, de los economistas de libre mercado y de algunas de las instituciones internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Sobre la situación económica mundial, apuntó que se requiere una reforma tributaria global, en la que se establezca una tributación progresiva, pues es importante que a nivel mundial se garantice que los gigantes digitales paguen impuestos, porque han sido ”muy innovadores para crear artículos electrónicos y medios digitales, pero también muy astutos en la evasión de impuestos”.

Joseph Stiglitz fue consejero durante la presidencia de Bill Clinton y es expresidente del Banco Mundial, indicó que hace 25 años, la doctrina era que la economía creciera y que con eso todos se beneficiaban, pero que ahora hay evidencia de que no funciona así.

“¿Qué podemos hacer?, si tuviéramos un pastel más grande lo podríamos dividir de manera más equitativa, para que todo el mundo estuviese mejor, podríamos utilizar ese crecimiento de manera equitativa para que nadie se quede sin parte del crecimiento, y tiene que ver con las reglas del juego. En Estados Unidos permiten florecer los monopolios”, expuso.

Sin embargo, dijo que si el monopolio no tuviera tanto poder de mercado habría más oportunidad e igualdad. Además, enfatizó sobre la pandemia y aseveró que no se tendrá una recuperación económica hasta que no se detenga la enfermedad.

Finalmente, subrayó que en diferentes países existe el deseo de volver a la normalidad, y que una realidad es que la pandemia ha expuesto los problemas y adversidades de cada país, por lo que agregó que necesitamos como sociedad, enfrentar los problemas de manera más clara.