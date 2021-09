No ha descuidado Profeco a funerarias

Se mantienen pendientes para evitar cualquier abuso por la situación de salud pública

Por Josefina Herrera

Noticias

Ante el incremento nuevamente de fallecimientos registrados en las últimas semanas, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), no ha descuidado a las funerarias, pues se mantiene aún supervisando que éstas cumplan con las tarifas justas, indicó Juan Rodríguez Valle, delegado de esta dependencia estatal.

En este sentido, mencionó que hasta el momento no han tenido queja alguna de algún exceso en los cobros de las funerarias, sin embargo, reconoció que en meses anteriores si se dio, esto debido a la alza en fallecimientos por COVID-19.

Asimismo, recordó que en el pico de la pandemia, cuando los hospitales se vieron saturados, no podían dejar salir a los fallecidos hasta que no tuvieran un lugar en el crematorio, por lo que tenían que mantenerlos ahí, y fue una etapa difícil, pero PROFECO se mantuvo al pendiente para que los proveedores funerarios no se aprovecharan de la situación.

“Es un tema que no hemos dejado en PROFECO, porque si bien es cierto que el mes de diciembre y noviembre, y desde luego los dos primeros meses del año enero y febrero se incrementó, incluso los hospitales tenían sobrecupo en los lugares donde están los muertuarios, vaya donde almacenan los muertos, los fallecidos, no tenían la capacidad de poderlos tener ahí, pero sin embargo no podían salir de ahí si no estaban directamente con una cita en los crematorios”.

Al respecto, indicó que todavía siguen vigilando a las funerarias para que cumplan con las tarifas marcadas y así evitar abusos, pues ante una situación tan crítica como es el tema de salud, y que ha pegado incluso en la economía no se puede sacar provecho.

“Ese tema no lo hemos dejado, pero no tenemos ese problema, los precios los estamos verificando en estas áreas tanto los crematorios como en las funerarias, porque no queremos que se aprovechen de la situación, por eso estamos constantemente vigilando”.

El delegado de la PROFECO, exhortó a los ciudadanos a denunciar en caso de que fueran víctimas de algún abuso en costos, pues también ayudaría a la dependencia si se presenta alguna situación de este tipo y les brindan la información para poder ellos actuar.