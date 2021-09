Nuevas reglas de outsourcing ponen en riesgo empleos y empresas Coparmex

Por Jahaira Lara

De 106 mil empresas que han iniciado su trámite ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), sólo 48 mil han completado su registro, por lo que el presidente en Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Camacho Ortega, lamentó que no se haya dado una prorroga a las empresas privadas en la implementación de la Ley de Subcontratación.

A nivel local, de acuerdo con la COPARMEX, sólo el 60 por ciento de las empresas que ofrecen un servicio de subcontratación han podido registrarse; el resto no han completado su registro por pendientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el SAT, por lo que se ven impedidas a prestar los servicios de subcontratación, ya que de lo contrario violentarían la ley.

Ante este panorama, se ponen en riesgo miles de empleos e incluso el cierre de empresas, sanciones de hasta cuatro millones de pesos para empresas sin registro; entre otras afectaciones para al menos tres sectores de la economía: construcción, seguridad y servicios de promoción de productos en pisos de venta.

“Al sector privado se le limita en tiempo, lo lamentó porque ha sido la primera reforma en esta administración federal que se negocio entre el gobierno, la Iniciativa Privada, sindicato y el sector social; por estas circunstancias de no dar el tiempo suficiente, eso que se negoció y se hizo bien, se puede venir abajo”, señaló, al recordar que al sector público se le otorgó una prorroga para el 1 de enero del 2022.

Camacho Ortega explicó que, aunque en la plataforma de registro aún podrán completar el proceso las empresas, siguen existiendo dudas en los criterios de interpretación de la autoridad, respecto a algunos sectores e industrias; esto ha generado confusiones. Por lo cual, reiteró, se insistirá ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Congreso de la Unión para que homologue el plazo al 1 de enero del 2022.

Informe de AMLO, político y con miras al 2024: Jorge Camacho

El tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador fue un informe político y con miras del 2024, además de que refleja los grandes pendientes en temas de salud, en el manejo de la pandemia, en economía, combate a la pobreza y a la delincuencia organizada.

“Es un informe político y de miras al 2024, creo que es un informe que con los cambios que hay en el gabinete, desde mi punto de vista es sentar una plataforma, bases y de miras a las elecciones del 2024; creo que es lo que veremos en los próximos tres años”.

En materia de salud, el presidente destacó que el Instituto de Salud para el Bienestar ha quedado en el papel y no ha existido un remplazo del Seguro Popular; por lo que actualmente 12 millones de personas que no tienen servicio de salud. En cuanto al manejo de la pandemia y la recuperación económica, reiteró que no se ha tenido hasta el momento una política clara.