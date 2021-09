¿Quieres invertir pero no sabes cómo? Moneyfest es para ti

El evento será virtual el 16 de octubre y las entradas se pueden conseguir a través de la página web de MoneyFest.

Se celebrará la tercera edición de MoneyFest, de manera virtual, amigable y divertida los conocimientos financieros estarán al alcance de todos

Llega MoneyFest 2021 el único festival de finanzas personales de México y Latinoamérica, el cual tiene el objetivo de romper estigmas y hacer ver que la inversión es para todos; a través de ponencias online las personas podrán aprender cómo hacerlo, dónde hacerlo y se les dotará de todas las herramientas necesarias para dar el primer paso, ello de la voz de gurús financieros. Este evento será en un formato divertido y sencillo.

MoneyFest 2021 Es tiempo de invertir es presentado por GBM+ y patrocinado por Citibanamex, Educación Financiera. Contará con más de 15 especialistas, seis conferencias, dos talleres y dos paneles. Será el sábado 16 de octubre y su contenido se enfocará en inversiones, dirigido a dos segmentos: quienes buscan pasar del ahorro a la inversión y aquellos que ya invierten pero desean mejorar su estrategia y ampliar su conocimiento en el tema.

Pero ¿por qué es importante invertir? el gurú financiero Daniel Urías explicó en una entrevista para Noticias “invertir permite ganar y no perder”, qué quiere decir que además de poner a trabajar tu dinero para generar ganancias, también evita que la globalización se coma los ahorros.

Antes de esta entrevista, en rueda de prensa, explicaron que aunque se diga lo contrario, los datos de instituciones nacionales indican que México sí tiene la cultura del ahorro pero el problema es que el 63% de la población ahorra pero debajo del colchón, en instituciones no reguladas, en tarjetas de débito, etcétera; la autora de Pequeño Cerdo Capitalista Sofía Macías, explicó que el invertir también contribuye a una mejor economía en todo el país.

Alfonso Marcelo, director de FinFest Company, explicó que el objetivo es convertir a México en un país de inversionistas, además de destacar que invertir es para todos y que en este festival se desmentirán cuestiones como que es difícil o se necesita mucho dinero para hacerlo.

El evento será virtual el 16 de octubre y, Daniel Urías explicó que se abordarán temas de suma importancia como las criptomonedas, la importancia de cuidarse de las estafas, cómo reconocerlas y evitarlas.

Y es que el director del festival Alfonso Marcelo expresó que Moneyfest se dividirá en dos partes, en la mañana con paneles y conferencias para aquellos que a penas quieren dar el primer paso y, en la tarde para los que ya empezaron a invertir pero quieren adentrarse más en este mundo, resolver algunas dudas o crear una estrategia más ordenada.

El objetivo también es que todas estas herramientas se le den al público de una manera digerida y divertida y es por ello que no solo están invitando a expertos en el tema, sino a aquellos que además ya se dedican a hacer este trabajo y que son influencers financieros.

Por su parte, Pedro de Garay director general de GBM destacó que creen que la libertad financiera está en las manos de todos y al alcance de un buen consejo, aunque también declaró que la inversión es una disciplina de largo plazo.

Sofía Macías dijo que es el momento de quitar la barrera para que las personas aprendan finanzas, además de dar un contexto en el que resaltó que el interés en la inversión está creciendo y que el portafolio de instituciones para ello también, por lo que es el momento ideal para que los que tienen la espinita participen en esta tercera edición del Money Fest. En este sentido, Pedro de Garay agregó “en marzo 2021, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó casi 1.4 millones de cuentas de inversión manejadas por 35 casas de bolsa, es decir, un aumento de 261% respecto al año anterior”.

Entre los ponentes estarán: Manolo Wigueras autor de El Lago de los Business; María Ariza directora general de BIVA; Eduardo Rosas financiero y youtuber; Adina Chelminsky, Silvia Singer, Regina Reyes Heroles, Andrés Maza, Elo Cadenas, Karem Suárez, Juan Luis Ordaz, entre otros.

Los boletos se pueden conseguir a través de la página web https://www.moneyfest.com.mx, el boleto para el día completo tiene un costo de mil 99, mientras que también se puede comprar la mitad del día según sean los intereses del participante.

“Ahorros que se duermen, se los comen la inflación” finalizó la autora de Pequeño Cerdo Capitalista.

Aunque Daniel Urías dice que solo es experto en el tema, es un gurú de las finanzas, con su proyecto Cooltura Financiera ha llegado a más de medio millón de personas dándoles información de primera mano sobre cómo invertir, en qué, con quién, poniendo a la mano todo lo necesario de una manera divertida, aterrizada, amigable y sencilla.

Cooltura Financiera está dirigido a hacer que los ciudadanos tomen las decisiones adecuadas, a darles los utensilios para que elijan mejor, a desmitificar temas y también fomentar la cultura del ahorro para el retiro.

Después de participar como ponente en las versiones anteriores de MoneyFest, en esta edición 2021 se vuelve parte del equipo organizador y tendrá un espacio de Stand Up financiero.

¿Para ti, por qué es importante invertir? , a ello contestó “invertir te permite dos cosas: ganar dinero y no perder dinero, es decir si yo no invierto lo que estoy haciendo es por un lado exponer a mi dinero a que los precios de producto, de servicios, allá afuera se estén incrementando todos los días (…) si yo tengo el dinero guardado en mi casa, no lo invierto, lo acumulo, lo que sucede es que mi dinero se queda exactamente del mismo tamaño año tras año y allá afuera todo va creciendo, mis 100 pesos de ahorita no van a costar, ni de broma, lo mismo hoy que dentro de tres, cuatro, cinco, años va a perder mucho valor mi lana”.

Además agregó que ayuda a “Establecer estrategias que te permitan hacer realidad tus metas personales, objetivo de vida, de una manera ordenada a través de mecanismos que lo que van a hacer es ayudarte a que tu dinero crezca más rápido”.

Es por ello que invitó a todos aquellos que tienen la espinita, a participar en este festival que explicará desde las bases lo más importante para empezar a invertir. Y coincidió en que más del 60% de los mexicanos ahorra, pero de manera irregular y sin invertir, cuestión que los estanca y por ende al mismo tiempo al país entero.

“Sí existe una cultura de ahorrar, si existe esta previsión de tener una lanita que solvente situaciones complicadas, pero desafortunadamente con los riesgos que implica hacerlo a través de mecanismos no establecidos y de instrumentos diferentes a los de la inversión” declaró.

“La mejor mejor inversión para arrancar, es asistir a MoneyFest” destacó, agregando que este 2021 es un muy buen tiempo de invertir y por ello se busca fomentarlo al máximo “no hay que dejar pasar más tiempo”.

Y por qué invertir en MoneyFest “porque es lo que te va a dar el conocimiento, la seguridad, la confianza y el impulso para dar este primer paso de invertir, saber por dónde comenzar te va a dar muchísima más oportunidad de tomar buenas decisiones lo más rápido que se pueda”.

Daniel Urías está en sus redes sociales como Cooltura Financiera y será parte del Money Fest 2021 “Es tiempo de invertir”.