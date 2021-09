Imposible ignorar la existencia de civilizaciones tecnológicas extraterrestres: Avi Loeb

En el Hay Festival, habló sobre su libro “Extraterrestre: La humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la tierra” y el Proyecto Galileo

Por Jahaira Lara

Noticias

Los humanos ya no pueden ignorar la posible existencia de civilizaciones tecnológicas extraterrestres y la ciencia no debería rechazar dogmáticamente abordar estas explicaciones, consideró el Avi Loeb, quien encabeza el Proyecto Galileo con el cual se emprende una búsqueda científica sistemática de evidencias de artefactos tecnológicos extraterrestres.

En conversación con Mario Arriagada Cuadrillero en el marco de la sexta edición del Hay Festival Querétaro, el catedrático de astronomía de la Universidad de Harvard habló sobre su más reciente libro “Extraterrestre: La humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la tierra”, el cual trata del descubrimiento de un objeto interestelar en el 2017.

Se trata del Oumuamua, en el cual se observó propiedades que desafiaban las explicaciones naturales, lo que puso sobre la mesa la teoría de que podría tratarse de una obra de tecnología extraterrestre. Y es que dijo podría tratarse de una advertencia de buscar objetos similares de otras civilizaciones.

“No pudimos recopilar suficiente información del Oumuamua, sólo recopilamos lo suficiente para darnos cuenta de que es poco común (…) No era un cometa, no se veía como un cometa, la naturaleza no hace ese tipo de objetos; pensé que era artificial y en el 2020 se descubrió uno similar. Con base en las anomalías de este objeto podría ser artificial el origen y una advertencia de buscar objetos similares de civilizaciones tecnológicas extraterrestres”, destacó.

En este sentido, lamentó como las publicaciones en torno a este objeto interestelar, se centran en explicaciones naturales y se cierran a aquellas que plantean la posibilidad de que sea un objeto artificial; y es que dijo que algunos dirían que es un tema que no se debe discutir hasta no tener evidencia extraordinaria, sin embargo, tampoco se están buscando datos o evidencias que permita descifrar que tipo de objetos son, ni se han destinado recursos a la búsqueda.

El rechazo de la ciencia de estas posibles explicaciones extraterrestres debido a estigmas o preferencias sociales y culturales, dijo, son factores que no conducen al método científico de investigación empírica imparcial.