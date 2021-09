Lo busca el FBI

Larry Larios y Ninel Conde

“Ninel no está sujeta a investigación”

Agencia México

La defensa legal de Ninel Conde emitió un comunicado para aclarar la situación jurídica y personal en la que se encuentra la actriz luego de que Larry Ramos, pareja sentimental de la artista, se diera a la fuga en Estados Unidos.

Sin revelar el paradero y cuando reaparecerá públicamente, el equipo de abogados informó:

“Se hace de conocimiento que la señora Ninel Conde no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades, en este momento tan solo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los sucesos recientes.

Los hechos acontecidos han causado una situación emocional complicada, les pedimos su comprensión y tiempo para asimilar lo que ha hecho el señor Larry Ramos.

Cuando la señora Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus primeras declaraciones sus comentarios en el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones.

A todos les agradezco su respeto, comprensión y empatía con esta situación.

Cabe señalar que se pretende tomar acción legal en contra de quien asegure y divulgue información incorrecta que difame a mi cliente por lo delicado del tema”.

Mientras esto sucede con la también cantante, en el programa Despierta América se han difundido imágenes de Larry Ramos en el balcón donde pasaba su arresto domiciliario días antes de cortarse el grillete electrónico y darse a la fuga, motivo por el que ahora es buscado por el FBI.

Tras cortarse el grillete y darse a la fuga

Larry Ramos, pareja sentimental de Ninel Conde, cortó el grillete que le colocaron las autoridades en Estados Unidos y en este momento se desconoce su paradero.

De acuerdo a la información brindada por el programa “Suelta la Sopa”, la corte confirmó que Ramos se dio a la fuga luego de cortar sus grilletes la mañana de este miércoles primero de septiembre y ahora es buscado por el FBI y la policía de Miami en Estados Unidos.

Hace apenas unos días, José Moncada, exsocio del empresario señalado por fraude, acusó a Ninel Conde de tener el dinero de Ramos, hecho que desencadenó las especulaciones con relación a que la artista podría ser investigada por el FBI.

Como se recordará, desde que la intérprete inició su romance con el colombiano, Larry fue señalado de tener varias demandas en Estados Unidos por defraudar a diversas personas, entre ellas Alejandra Guzmán, a través de esquemas piramidales de inversión, acciones que ahora lo mantenían en arresto domiciliario mientras aclaraba su situación legal.