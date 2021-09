Quitar el tabú de que el arte no da para comer: Luz del Carmen Magaña

La artista plástica se presentará en el Hay Joven

Por Ana Cristina Alvarado

Noticias

“En clases de pintura, uno de los tabús que tratamos de quitarnos siempre es que el arte no da para comer. La única manera en que se puede salir en este medio, como en todos, es trabajando”, señaló la artista plástica Luz del Carmen Magaña, directora del Centro de Arte Bernardo Quintana Arrioja, quien conversará con jóvenes en el marco del Hay Festival Querétaro 2021.

En entrevista para Noticias de Querétaro, la doctora en Artes por la Universidad de Guanajuato y posdoctorante por la Universidad de Barcelona, confesó sentirse emocionada y muy contenta por la invitación a participar por primera vez en el Hay Festival Querétaro. Agradeció al equipo del festival y dijo que espera que su participación genere alguna inquietud en los jóvenes para seguir estudiando o para empezar a estudiar arte.

Egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y actual catedrática de la misma facultad, Luz del Carmen cuenta que el regresar a su casa, ha sido un camino que ha forjado a partir de trabajo.

Su primer premio en una bienal, lo ganó en quinto semestre, por ello, cuenta que a sus alumnos los motiva a buscar y trabajar por esos espacios, pues señaló que “no van a llegar a tocarte a la puerta y decir que necesitan una obra, necesitamos un texto teórico o un crítico de arte, tú tienes que trabajar y empezar a proyectarte”.

Su trayectoria la ha construido de trabajo y educación, fue parte de la Academia de San Carlos, estudió una maestría, después un doctorado y posdoctorado en Barcelona, por lo que lleva ya 10 años dando clases en la Facultad de Bellas Artes, y cuenta que no creía que iba a ser docente, pero ahora no se ve sin ser docente, pues considera que parte de lo que uno hace es bueno regalárselo a la gente que viene atrás haciendo lo mismo.

Su trabajo artístico e investigación está impregnado de su interés por el feminismo. Señaló que sus interés a los veintes eran unos, y a los cuarentas son otros, pero que siempre por la línea del feminismo, pues ha tenido desde vivencia nocturnas hasta cuestiones biológicas.

Informó que por ahora está involucrada en temas de maternidades, tanto teórico como performático y pictórico, pues está en un proceso de adopción.

“Supongo que la misma vida te va llevando a diferentes temas a explorar, desde la academia, desde el arte y ahora desde las maternidades. El feminismo es el punto de unión en todo mi trabajo, también la teología y buscar dentro de la teología, un feminismo”, apuntó.

Luz del Carmen detalló que en este tema, se ha ayudado de su tesis de doctorado en la que trabajó la reivindicación de María Magdalena por medio del cuerpo de la mujer artista contemporánea.

Ha sido artista residente y participado en diplomados en centros en España, Cuba, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica y Canadá. Su obra se encuentra expuesta alrededor de México, así como en el extranjero.

Recordó que el mundo del arte ha cambiado, que no es lo mismo cuando era estudiante, al ser profesora, como artista y ahora como directora del Centro de Arte Bernardo Quintana Arrioja, ha visto un cambio enorme sobre todo en cuestiones pictóricas y realistas.

“Era lo que se movía muchísimo en Querétaro en ese tiempo y sobre todo en cuestión de género, porque eran los pintores hombres realistas, y habíamos mujeres contadas, todavía nos han de recordar que éramos un grupo pequeño, y aparte no teníamos una unión para, éramos amigas pero no había una unión para crear, en mi caso con Liliana Gálvez que somos amigas y hemos trabajando juntas, pero ahora veo colectivos de mujeres, ahora veo colectivos de género, ahora veo colectivos de disidencias, no nada más de la pintura, vemos cómo está creciendo el grabado desde hace unos años, e incluso cuestiones de tatuaje, que eso también es bien interesante y sobre todo de performance”, comentó.

Por ello, resaltó que en Querétaro hay excelentes formas de hacer arte, y que están saliendo de Querétaro, que ya tienen un lugar y además mencionó que coordina un laboratorio de performance y género en donde hacen encuentros con diferentes personas de México y del extranjero a presentar su trabajo, lo que ayuda a abrir las perspectivas artísticas.

En ese sentido, celebró el que la ciudad de Querétaro realice eventos como Hay Festival porque es interesante traer gente de fuera, conocer lo que se está haciendo en otro lado, pero a su vez conocer a los artistas queretanos y que se conozca lo que se hace aquí.

Dijo que los artistas queretanos se conocen entre ellos, pero que es necesario que su trabajo también salga o que llegue a otras miradas,

“Tal vez algunos muchachos de una preparatoria que estén viendo qué estudiar, y el que se les ofrezca escuchar una plática de un artista visual o de un artista escénico, y eso los lleve a querer estudiar teatro, o artes visuales para mí es buenísimo, se me hace una oportunidad que yo no tuve hace 20 años”, resaltó.

Por ello Luz del Carmen celebra que eventos como Hay Festival abre la puerta para que el público en general pueda entender de qué se tratan las artes, y que se eliminen los tabúes sobre el arte, y que puedan preguntar.

Por último, invitó a las personas a que en estos momentos de incertidumbre, a conocer lo que se está haciendo en Querétaro y en el mundo a partir del arte, y a recurrir al arte como una forma de entender el contexto, para sentir el contexto, para apreciar el contexto y para crear sobre el contexto.