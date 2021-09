Un cuento de Carlos López, para un niño queretano

Luis Montes de Oca

Tiago es un niño que ama las palabras y busca su significado. Le preocupa, desde su corta edad, saber aplicarlas con corrección. Una tarde, en el tramo de un camino hace grandes descubrimientos, pero aprende y deja una gran lección: el respeto por la vida y los seres.

Pequeño grande es un cuento de Carlos López Barrios, poeta guatemalteco y dueño de la Editorial Praxis, y su protagonista, Tiago, existe y es queretano. Aún más interesante es que es su hijo y tal vez si saberlo coautor de esta bella, sensible y delicada lectura en que una rana reclama por sus charcos y por su vida, cuando Tiago anda saltando charcos; una abeja conversa con él o una hormiga da muestras de la organización en el trabajo, porque, como decía Pitágoras: las abejas representan la monarquía y las hormigas, la república.

Si señalamos que Tiago (persona) es coautor de Tiago (personaje) es porque en los paseos con el papá, miembro honorario de la Academia Guatemalteca de la Lengua, y con un importante fondo editorial y autor de una de las gramáticas indispensables, Redacción en movimiento, herramientas para el cultivo de la palabra, entre juegos nuestro protagonista buscaba palabras y platicaba con su papá del significado y el poeta llevaba estas palabras a la tinta, mientras María Elena Hernández plasmaba sobre acuarela esos pasajes para ilustrar la obra, que resulta indispensable para las lecturas infantiles y para el buen uso del lenguaje, la perfección en la redacción y los conceptos que no se pueden olvidar, como: no cortar una flor (campanita) para hacer un collar, porque sería matarla y ya no gozar de su presencia.

Tiago recibió el ejemplar de su libro el día de su cumpleaños, el primero de un tiraje de mil y fue su padre, el poeta, escritor, académico y editor, quien lo puso en sus manos.

El cuento finaliza cuando Tiago alcanza por el camino a su mamá, con la promesa de regresar en una semana a visitar a sus nuevos amigos y seguir en la búsqueda de palabras y su significado.

Pequeño grande es un cuento con un mensaje de respeto a la naturaleza, a la palabra, a la vida; no es un compendio de las charlas entre padre e hijo, es una pieza literaria que podría encajar en la fábula, pero va más allá: es el razonamiento de un niño y el pensamiento de un gran poeta; Tiago no toma una rosa para platicar, Tiago habla con la naturaleza, juega en los charcos de agua limpia, de agua de lluvia, donde se retrata la luna; Tiago ve con la mirada de la abeja, que no es egocéntrica y sabe que para juntar un kilo de miel se necesitan dos mil 500 abejas que hagan doscientos mil vuelos y liben el néctar de un millón y medio de flores.

«Tiago se sentó a descansar en una piedra; reflexionó sobre lo que había vivido en este pequeño tramo del camino. Vio en el cielo un pedacito de luna. Vio el nacimiento de las uñas en sus manos. Vio que su mamá se había adelantado un poco; fue a tomarla de la mano».

Pequeño grande, un cuento de Carlos López, para todos los Tiagos que brincan charcos y platican con la naturaleza.

Se deben ver bonitas tantas lunas en el suelo…

Las hormigas parecen inmortales. Con ellas tenemos un origen común desde hace miles de años.

Tiago fue a tomarla de la mano.

Tiago es el personaje de un cuento y vive en Querétaro, donde nació.