Regreso a clases presenciales repuntó 30% en comercio: Canaco

El sector papelero y de uniformes sintieron un respiro en esta primer etapa.

Por Josefina Herrera

Noticias

De acuerdo al reporte que llegó a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), en San Juan del Río, gracias al regreso a clases presenciales, el sector papelero, de uniformes, zapaterías y otros relacionados, tuvieron un repunte del 30 por ciento.

El presidente de la CANACO, Eduardo Prado Alcántara, indicó que este porcentaje, aunque es menos de la mitad, ya representa un respiro, principalmente para los sectores directos que se vieron más afectados por la modalidad en clases virtuales.

“Si hubo una mejora en el consumo de insumos para las papelerías, los uniformes, por fin tuvieron un respiro, ahorita tuvieron un aumento en sus ventas según el estimado que nos comentan los mismos papeleros, que fuimos a visitar hace como una semana y media y que vino el delegado de PROFECO, nos dijeron que sí estaban reportando sus ventas entre un 20 y un 30, los mismos de los uniformes que estuvieron paradas sus ventas de su mercancía, estos años pues ya pudieron por fin tener una ventas de sus uniformes, y pues sí lo vemos muy lento pero vemos que se han estado tomando las medidas”.

Indicó que este regreso a clases presenciales ayudó un poco en el incremento de las ventas de estos sectores y su reactivación económica, y aunque esta es una primera etapa, cabe la posibilidad de que haya un mayor retorno de alumnos y represente otro aumento mayor.

Asimismo, también comentó que hay todavía temor por parte de los padres de familia, y comprende que éste exista, pues este regreso a clases es una prueba, pero lo importante es que ya se está avanzando, y la vacunación puede también ayudar a que haya un mayor control en cuanto a los contagios, pero mientras tanto, las autoridades educativas junto con las escuelas se están organizando para poder llevar este proceso de retorno a las aulas.

“No están ni a la mitad, pero los que van un día no van al otro día y así, se están turnando del 50 y 50, pero en realidad están yendo aproximadamente el 30 por ciento porque hay apatía de algunos o desconfianza de otros, pero vemos que hay demasiadas medidas de seguridad, pero si hay algunos chavos que no quieren ir a clases presenciales porque no quieren moverse y quieren seguir en virtual”.

Reconoció lo complicado que ha sido para algunos sectores poderse reactivar, incluso tuvieron que cambiar de giro para poder sobrevivir, pero dijo éste es un primer paso, porque aparte de los jóvenes ya necesitan de sus clases presenciales, también los negocios deben seguir reactivándose.