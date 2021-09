Dos generaciones de Elipsis, el proyecto de jóvenes editores y escritores

Julio Villanueva presentó su experiencia en el Hay Festival Querétaro.

Por Ana Cristina Alvarado

Noticias

Elipsis es un proyecto del Hay Festival y el British Council que reúne a jóvenes editores y editoras, escritores y escritoras de alrededor de la República Mexicana para participar en una serie de cursos de escritura y edición y, al cabo de un año, publicar una antología de cuentos.

En el marco del Hay Festival Querétaro 2021, dos generaciones de jóvenes presentaron su experiencia en Elipsis entre ellos, Julio Villanueva quien se formó en este programa como editor en 2018, y en entrevista para Noticias de Querétaro comentó su labor y lo aprendido en el proyecto Elipsis.

“Fue un programa muy particular porque generalmente los cursos de formación sobre edición habla más de publicación y menos de edición directamente con los autores. En inglés hay esta distinción entre publishing editing, publicar es todo el proceso y editing es nada más sentarte con el escritor a afinar el texto y decirle leí tu cuento y me parece que este personaje es poco claro, creo que este pasaje es demasiado largo y deberíamos cortarlo”, explicó.

Julio Villanueva comentó que el editing es un proceso muy emocionante, del cual se habla poco y se practica poco en la lengua española. Agregó que la industria editorial en español le tiene cierto miedo a hacer editing porque se tiene la idea de la originalidad y de que las obras deben ser puras. Por lo que los editores no pueden “meter mano” a lo que los escritores han creado. “Así como quedó, solo ponle sus acentos, corrige las comas y no le muevas más”.

Un ejemplo de esto, de acuerdo con Julio Villanueva es lo que pasó con Pedro Páramo, en donde dijo hay mucha discusión sobre “qué tanta mano le metieron” en el fondo, y que eso sirvió para demeritar la novela.

“Me parece una discusión muy vacía porque da igual quien la hizo, aunque lo hubiera escrito por completo Arriola y sólo la firmara Rulfo, eso da igual porque la novela es increíble y les quedó súper chida entre quienes la hayan hecho, y eso en otras industrias no sucede así”, comentó.

Editing en la música, la mitad del disco de Rosalía se hizo en el estudio.

Otro ejemplo del editing se puede ver en la música, Julio Villanueva expuso que si se observa el último disco de Rosalía, el proceso de edición que hicieron con su voz es muy alto, por lo que la mitad del disco está hecho en el estudio, en donde se trabajó en recrear el ambiente de los polígonos industriales donde nació la cantante.

“El ingeniero de audio tomó la voz de Rosalía y la empezó a estirar y a cortar para crear unos sonidos industriales súper padres y no importa, porque nadie se está cuestionando si ese disco en realidad es del ingeniero de sonido, o ese disco es de Rosalía, y es un gran disco, es increíble y nadie está en estas discusiones de si le metió alguien, no le metió, si Rosalía hizo trampa ni nada nada.

Por ello, Julio Villanueva dice que este proceso se puede llevar a los libros, en donde un grupo de especialistas podrían generar en equipo una mejor versión de los libros.

También mencionó que es común que los lectores tomen un libro y cuestionen el que falté algo, o que el personaje se presente con ciertas carencias, lo cual subrayó, no es una falla del escritor, sino una falla del editor que no lo detuvo y pidió más información, o sugirió corregir o agregar.

Elipsis te permite revalorar el trabajo de edición.

En ese sentido, reconoció que en el proyecto de Elipsis, aprendió y se permitió hacer este proceso de edición con los cuentos de los escritores de la generación.

“Vinimos a Querétaro, participamos y tuvimos clases con escritores y editores, tuvimos las charlas y estuvo muy bien, porque después los chicos que se quedaron en el programa de escritores generaron cuentos con un escritor inglés, y luego nos enviaron los textos y nosotros los trabajamos uno a uno”, compartió.

Por lo que el trabajo de editing, fue colaborativo y un proceso de asesoría en donde se pudieron solucionar detalles de escritura y tener mejores obras.

Julio Villanueva trabaja en editoriales, sin embargo dijo que lo aprendido en elipsis lo ha podido trabajar en editoriales pequeñas, o con sus amigos que le han pedido asesoría sobre algunos textos de poemas que presentan en ciertas convocatorias,

“He hecho este trabajo con amigos, que me dicen voy a mandar a tal premio, por favor échale un ojo, y entonces revisamos verso por verso, luego podemos revisar el orden de los poemas, para que el poemario en conjunto tenga un orden. Este proceso me gusta mucho y me parece que es muy valioso”, expresó.

Finalmente, refirió que el trabajo de editor en México debería tener una revaloración, en donde los editores tengan mayor participación de asesoría y acompañamiento de los escritores.