Estar entre el punk, las relaciones de poder, lo virulento y los oscuro: Antonio Ortuño

El escritor jalisciense presentó Esbirros, su más reciente libro de cuentos en el Hay Festival Querétar

Por Ana Cristina Alvarado

Noticias

Entre el punk, las relaciones de poder, la fricción, lo virulento, lo oscuro y las experiencias humanas extremas se encuentra Antonio Ortuño y Esbirros, su nuevo libro.

En 2006, Antonio Ortuño se presentó en el panorama literario mexicano con El buscador de cabezas, y se ha consolidado como uno de los narradores más talentosos y originales contemporáneos. Es parte de la primera lista en español de la revista Granta, que agrupa a los 25 mejores escritores menores a 35 años. Ayer, conversó en el Hay Festival Querétaro, con el poeta queretano Rafael Volta sobre literatura punk y, en entrevista para Noticias de Querétaro, dio a conocer detalles de su más reciente libro Esbirros, que reúne cuentos que ha escrito alrededor de una década, y que tienen que ver con las relaciones de poder.

“Las relaciones humanas en buena medida y casi siempre se definen por la fricción de la relación de poder, entre quién manda y quién está cargo y quién obedece, y quién está un poco al respecto sometido. Eso pasa en la esfera de la intimidad de las parejas, pasa en la familia, en la amistad, pero también pasan en la esfera de público y de lo político, y desde luego en las oficinas, en los trabajos, en todos lados”, dijo.

Por ello, comentó que los cuentos de Esbirros son virulentos y oscuros, porque acompañan experiencias humanas extremas, y que en esa exploración de la relaciones de poder, se lleva a la violencia, a la confrontación, a la venganza, pero también dijo que en muchos casos el instinto de supervivencia nos lleva a provocar toda otra serie de desgracias.

“Hay relatos, en los que alguien intentando proteger a su familia termina siendo el que desencadena un crimen contra sus vecinos, y al intentar proteger a la familia de esos vecinos en fin, son como una revisión de esas causas y efectos a veces inesperados, pero muchas veces terribles de las relaciones de poder que se pueden dar entre las personas”, compartió.

Antonio Ortuño subrayó que este tipo de historias son necesarias en estos tiempos de matices, pues dijo que en muchas ocasiones, si pensamos en los dramas de los crímenes que llamaban pasionales, en realidad no son un crimen pasional, sino un feminicidio a secas, o violencia intrafamiliar, pero que lo pasional se convertía en la excusa de que se actuó por amor.

Además, dijo que a veces la excusa también es el patriotismo, o la excusa puede ser cualquiera, pero en el fondo lo que hay es poder y control.

“Por eso me parece que resultaba divertido e interesante el analizar estas situaciones que plantean los cuentos desde esa otra óptica. Desde qué es lo que pasa con el poder, específicamente sin la coartada del amor, sin la coartada de la familia, sin la cortada del patriotismo. Porque muchas veces esos discursos tapan lo que en realidad hay, es control, es dominio y es violencia”.

Antonio Ortuño ha desarrollado una amplia obra literaria, su novela Recursos humanos fue finalista del Premio Herralde de novela y obtuvo el Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero por su libro de cuentos La vaga ambición.

En esta edición del Hay Festival Querétaro 2021, conversó sobre literatura punk, sin embargo, aunque dijo que le gusta el género punk y rock and roll, hablar de literatura punk es un acercamiento y una influencia estética importante de lo que ha escrito, pero que no considera que exista una tendencia como tal de literatura punk, y que si existiera no le gustaría ser parte de ella.

“El punk es algo muy variado y amplio. Yo creo que es una especie de espíritu que tiene que ver con una cierta insolencia, como humor negro, un carácter un poco escéptico de su visión y de los libros que he escrito. Al menos para mí, no creo que haya una literatura punk como tal, y si la hubiera sería de gente que empezó a escribir cuando yo nací”, señaló.

No obstante, comentó que la literatura que le interesa tiene un espíritu desacralizador, de tomar cierta distancia y de tratar de formarse opiniones propias al margen de los discursos que de alguna forma son los hegemónicos, o que dominan el panorama.

La parodia como la historia alternativa a la historia principal.

Antonio Ortuño refirió que le gusta y le interesa la parodia como recurso literario, que es por etimología, la oda paralela, es decir otra historia alternativa a la historia principal. O bien otra visión, otra opinión, por lo que considera que sus personajes sin necesidad de que de que parodien otras obras literarias, en buena medida, la óptica de los libros que ha escrito, tienen el Lado B, o la otra cara de las cosas.

Por ello, dijo que muchos de sus personajes no son como los protagonistas de las historias que se cuentan, sino alguien que observa lo que está pasando a su alrededor.

Su obra ha sido traducida a más de diez idiomas, y ha colaborado en medios como El País, Clarín, Proceso, Etiqueta Negra y Letras Libres. Compartió que está terminando una novela que se publicará en 2022, y que tiene que ver con la música y gente que toca música.

Por lo que desde hace tiempo, una de sus principales fuentes de lectura son biografías sobre músicos de diferentes tipos, muchos de ellos rockeros, que dijo es lo que más le interesa y lo que aborda su próximo libro.

Biografías de músicos formales como Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr Ilich Tchaikovsky, o una biografía de Stravinsky, hasta jazzistas o músicos frantillanas, son las lecturas que ha realizado para tratar de entender ciertas lógicas de cómo piensa un músico, y de cómo se relacionan con el arte y con los demás.

Además, dijo ser un ávido lector de temas históricos, pues es otro de los temas que le interesa, y que últimamente se ha centrado en leer sobre Historia Antigua, conocer sobre el Imperio Romano, pues apuntó que se inclina por las investigaciones académicas.

Por otra parte, compartió que entre sus gustos musicales se encuentran artistas fundamentales como The Clash, Ramones, el rock ruidoso y el heavy metal con bandas como Black Sabbath, que son clásicas y que para Antonio Ortuño son importantes porque han estado presentes toda su vida y lo formaron, sin embargo, también dijo escuchar grupos más contemporáneos que disfruta mucho.