En tiempos de ruido debemos encontrar el silencio en el interior Pablo d´Ors

El sacerdote y escritor español presentó su libro Biografía de la Luz en el marco del Hay Festival Querétaro

Por Ana Cristina Alvarado

En tiempos de ruido debemos encontrar el silencio en el interior consideró el escritor, sacerdote y fundador de la asociación Amigos del Desierto, Pablo d’Ors.

Al presentar en el marco del Hay Festival Querétaro su nuevo libro Biografía de la luz, una mirada a la vida de Cristo y al Evangelio, que reflexiona sobre las enseñanzas de esta figura y cómo las podemos

“Porque hay tanto ruido externo, es cuanto más necesario es el silencio, no solamente el silencio externo, sino el silenciamiento interno. Creo que cuanto más estímulos externos tenemos, cuanto más nos llenamos, más tenemos que vaciar, porque si no nos vaciamos, llega un momento donde no cabe más, y esto es exactamente lo que nos pasa”.

El escritor mencionó que se está creando una sociedad neurótica, porque tiene tantísimos estímulos que no tiene capacidad de responder, y cuestionó si es sensato que una persona reciba 200 mensajes diarios. Refirió que no puede uno responder decentemente a tal cantidad de estimulación.

“Está muy bien la riqueza, pero a veces el exceso evidentemente va en contra del objetivo. Hay que aprender a vaciar, no solamente es expirar hacia fuera, sino inspirar, volver hacia adentro”.

Destacó que a mayor conexión con el exterior, que podría simbolizar Internet, menor conexión con el interior. Por ello afirmó que esta sociedad necesita interioridad, hasta el punto de que si no hay interioridad nos vamos a destruir.

Además, comentó que el silencio asusta porque es un territorio desconocido y porque no estamos acostumbrados, a lo que nos hemos habituado es a recibir estímulos que cuando no los tenemos nos sentimos aburridos o angustiados,

“He encontrado en el Evangelio ese mapa para que el silencio no sea un horror, algo que nos da miedo, pánico, sino que pueda ser fecundo, que pueda ser figurado”.

Biografía de la luz, un mapa de pistas.

Después de su fenómeno editorial Biografía del silencio, publicado en 2012, un ensayo sobre la introspección, meditación y contemplación espiritual. Ahora, el autor presenta Biografía de la luz, como una segunda parte.

“Biografía de la luz es un ensayo extenso, subtitulado hacia una lectura mística del Evangelio en el que intento aproximarme hacia el texto sagrado por excelencia de la cultura accidental, que es la Sagrada Escritura y en particular el Evangelio, desde una óptica completamente diferente a las más habituales”, precisó.

Pablo d´Ors comentó que existen al menos cuatro lecturas posibles del Evangelio, una de ellas es la lectura mítica o literal que es la que suelen conocer los niños, una lectura histórico crítica que es la más técnica, la más científica en la que se estudia en las facultades, una lectura teológica propia para creyentes para cristianos y que esta propuesta es una lectura mística donde de alguna manera el autor toma a Cristo como arquetipo del yo profundo, lo que significa que pone el foco en el Cristo interior, que desde una óptica no creyente podría llamar el ser profundo de cada uno de nosotros.

“Entonces hago esta lectura mística interior y eso significa sobre todo tres cosas. Primero que intento leer el Evangelio en clave existencial es decir, descubriendo que todos los dilemas que las personas afrontamos en la vida, la soledad, la enfermedad, la muerte, el Evangelio ofrece pistas de trabajo. Un segundo foco es una lectura meditativa del Evangelio, esto significa que el Evangelio como mapa de la conciencia, todo lo que nos pasa cuando hacemos silencio y nos da pistas de cómo transitarlo. La tercera lectura le llamó lectura artística, lectura poética, intento rescatar las imágenes fundamentales del Evangelio para habitar en ellas, para recrearnos en lo que nos ofrecen”.

Por lo tanto, sostiene que esta triple lectura nos lleva a descubrir que Cristo es un patrimonio universal, que es un faro de luz para todo el mundo no solamente para los cristianos, o para los que nos confesamos creyentes. Además, dijo que es un acercamiento muy singular pero muy necesario. El tener una óptica nueva, más universal y más abierta.

Con 30 años como sacerdote, comentó que la lectura que ofrece en Biografía de la luz, la descubrió hace seis años a través de la meditación, que practica desde hace15 años.

Pablo d´Ors dijo que lo que se llama en el mundo cristiano la oración contemplativa, el silencio, lo ha llevado a leer la palabra desde una óptica muy diferente que no conocía.

La palabra de Dios es para todos, no sólo para los católicos.

Explicó que es diferente en el sentido de que solemos leer siempre como historias que pasan a otros y fuera de nosotros, por lo que de pronto descubrió que el Evangelio no habla tanto de acontecimientos externos, cuando de sucesos interiores,

“Cuando tú descubres que tú eres el protagonista, que tú eres María, que tú eres José, que tú eres Nicodemo, que tú eres los pastores, que tú eres los reyes, que todos son personajes que tenemos dentro, la palabra se abre y nos ofrece algo totalmente inédito”, dijo.

Refirió que en España y en toda Europa están asistiendo a una descristianización, una secularización, y que los niveles de asistencia, por ejemplo, la práctica dominical cada vez son menores, sin embargo dijo que esto no se debe solamente a que el mundo no vaya bien, sino porque tal vez la Iglesia no ha sabido presentar el patrimonio espiritual tan extraordinario en el lenguaje y en la sensibilidad del hombre contemporario.

Por ello, dijo que su esfuerzo recae en eso, que está persuadido de que la palabra es para todos, que realmente no es solamente para un club, que pueden ser católicos, sino para todos.

No se puede ser religiosos sin ser interreligioso.

“Creo que hoy no se puede ser religioso sin ser interreligioso, eso significa que todos podemos aprender de todos, y ojalá que esta lectura de Evangelio muestre también a los no creyentes, a los no cristianos, que aquí hay una sabiduría que pueden beber”, refirió.

También dijo ser consciente de que la propuesta que hace puede ser de minorías, porque considera que la mayoría de la gente no puede hacer el camino de la meditación o de la lectura mística.

No obstante, dijo que puede ser una minoría significativa, y que todo empieza con poca gente, incluso refirió que cuando inició la palabra, los libros no eran para pocos y ahora los libros están para todos.

“Es decir, este proceso que ha habido con la palabra de divulgación y que se ha ido extendiendo, yo modestamente, pero con toda rotundidad, me gustaría hacerlo con el silencio, darnos cuenta de que de que esto que empezamos unos pocos dentro de un siglo, a lo mejor podrá ser un patrimonio de todos”.

Su aspiración es que así como ahora en casi todos los hogares hay algún libro, en algún momento, en casi todos los hogares habrá momentos donde haya paz.

Sobre la propuesta de lectura del evangelio de Pablo d´Ors informó que el pronunciamiento más importante lo ha recibido del Papa Francisco, a quien envió su libro Biografía de la luz, y Su Santidad contestó personalmente una carta de puño y letra en donde le agradeció el ejercicio de diálogo interreligioso de búsqueda.

Pablo d´Ors fue asesor del Consejo Pontificio de Cultura, por lo que dijo que se siente contento de seguir compartiendo su propuesta mediante la asociación que creó, llamada “Amigos del Desierto”, la cual ya tiene presencia en México.

Finalmente, señaló que cada persona peregrina en busca de su propio abrazo, pero que si no encontramos ese abrazo, que no lograremos estar mejor, porque necesitamos reconciliarnos con quienes somos, dejar de estar disgregados, divididos y rotos.