Evitar fiestas patrias, recomienda Seseq

Anticipan que la Navidad tampoco se lleve con normalidad

Por Tina Hernández

Ante el alza de nuevos casos de COVID-19 en el marco de la tercera ola de contagios, las autoridades de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) exhortaron a la población a evitar festejos con motivo de las fiestas patrias, en especial el 15 y 16 de septiembre.

El titular de la SESEQ, Julio César Ramírez Argüello, compartió que a pesar de un año y medio de pandemia las condiciones sanitarias aún no son las esperadas para promover festejos que aglomeren a personas, aun con la vacunación.

Respecto a las celebraciones patrias de la siguiente semana, el estado de Querétaro dispuso que la ceremonia del día de “El Grito” sea sin público, asimismo en los 18 municipios del estado se hará lo propio en el mismo sentido.

Respecto a los programas de cultura y turismo se dispuso que estos fueran de carácter virtual con el fin de evitar aglomeraciones; y entre las acciones que si se llevarán a cabo este año y que en 2020 se prescindieron de ellas, fue la decoración de la ciudad.

Es de recordar que 2021 sería el segundo año consecutivo en que las autoridades del estado y municipio suspenden as ceremonias patrias debido a que no se cuentan con las condiciones de salud necesarias para llevarlas a cabo.

Respecto a los festejos de Nacida y Año nievo, el encargado de la política interna de salud en Querétaro recomendó a las personas no realizar estas celebraciones pues entre diciembre y enero se espera una cuarta ola de contagios.

“Primeramente no es recomendable que hagan las fiestas, las reuniones. Estamos a la mitad de la tercera ola y con una dosis de vacuna, entonces la inmunidad no es la más efectiva que pudiéramos tener con una sola dosis, lo ideal es que no se hicieran las fiestas”.