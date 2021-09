Si no hemos podido resolver Ayotzinapa es porque necesitamos músculo de empatía Carmen Rioja

La escritora regia presentó su poemario Rojo 43 en el Hay Festival de Querétaro

Por Ana Cristina Alvarado

“Si no hemos podido resolver Ayotzinapa es que necesitamos musculo de amor, de empatía, de acción y que poco a poco ese músculo se vaya permeando en todo el país y en toda Latinoamérica”, consideró Carmen Rioja en la presentación de su nuevo libro Rojo 43.

La escritora regia, pero radicada en Querétaro fue parte de las actividades del Hay Festival, y en entrevista para Noticias de Querétaro indicó que su libro de poemas Rojo 43, se publicó previo a la pandemia, en febrero de 2020, por lo que presentarse y poder conversar sobre su obra, fue para la poeta una gran oportunidad.

“Ya había ciertos signos de que algo pasaría, pero el libro alcanzó a presentarse de manera presencial dos veces. La última fue en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es muy bonita esa feria en Monterrey, al día siguiente de que se presentó declararon la cuarentena, la primera, que serían 15 días”, ríe a carcajadas.

Carmen Rioja, quien además es artista plástica y fundadora del Festival Internacional de Escritores y Literatura en San Miguel de Allende, consideró que la pandemia le ha permitido a su libro tener una presencia más reposada y más cuidada. Incluso dijo que quizás la pandemia le ha ayudado a que este libro vaya llegando despacito, a las manos que realmente querían leerlo.

En Rojo 43, el lector encontrará una reflexión dura de la historia de Ayotzinapa, más que una memoria, es un ejercicio que busca que en acciones nos volvamos más empáticos, y más participativos en este tipo de fenómenos sociales oscuros que suceden en el país constantemente.

También dijo que es un ejercicio de entender que esos 43 estudiantes se repiten en todas partes y no solo hombres, también mujeres, y que las muertes de Juárez se siguen repitiendo, que incluso hay más feminicidios ahora en México que en Afganistán, pero la diferencia es que en tierra oriental es un tema que están tratando y que aquí no lo hablamos, que nos vamos acostumbrando.

“En el poemario van a encontrar un ejercicio de memoria, pero también una propuesta en donde lo rojo y la sangre también pueden significar vida. Cómo nosotros somos los actores que le vamos a dar el simbolismo de muerte o de vida a algo tan básico, que es la sangre, el rojo de la sangre, que puede llegar a ser algo tan frívolo como el color de mi tinte de pelo rojo 43”, compartió.

Toda esa dureza se van a encontrar en Rojo 43, además de una propuesta que el rojo es erotismo y que si aprendemos a hacer el ejercicio del erotismo, del amor, de la empatía, vamos a encontrar herramientas para hacer más fuertes e incidir en estas zonas donde las personas que estén vulnerables, a merced de cárteles, que no tienen ni las herramientas del amor, de la fuerza, la autoestima ni las herramientas de la salud, no caigan o no tengan hambre, ni las herramientas de la educación, subrayó que esto se logra, a través del amor.

“No va a ser a través de la economía, ni de la política, tiene que ser a través de la emoción del ser humano. Es también un ejercicio de recordar a grandes pensadores como Eduardo Galeano, que escribió Las venas abiertas de América Latina y seguimos ahí. Vienen todos los migrantes hacia el norte a abastecer con sus vidas, el consumismo salvaje y siguen ahí. En Rojo 43 hablo de los trenes, cómo sube la sangre en la bestia, en una situación de crisis, humanitaria y no lo llamamos así, son migrantes y ya la palabra migrante casi tiene un desdén, casi es despectiva, cuando migrante solo significa cambiar, transitar”, refirió.

Lo importante no es sobrevivir lo importante es mantenerse humanos.

En este contexto de pandemia, para la escritora lo importante no es sobrevivir, lo importante es mantenerse humanos. Señaló que de nada sirve sobrevivir al COVID-19 si no te mantuviste humano, si se enfermó alguien muy cercano y en lugar de lanzarte a cuidarlo, te ganó el miedo, y te alejas.

Por ello celebró que se realizará el Hay Festival de manera presencial porque dijo que en este tiempo de pandemia es necesaria la conversación, para poder sobrevivir a este tipo de catarsis.

Refirió que la ficción sostiene a la realidad y que si no fuera porque tenemos el ejercicio de la ficción y la posibilidad de la ficción, no llegaríamos a lo siguiente, que es construir la realidad.

“Como individuos, imagínense prehistóricamente, uno dice, si en ficción voy a ir allá, iré allá a recolectar esos frutos y luego vas y lo haces entonces ¿qué fue primero la realidad de la ficción? la ficción es la respuesta”.

Destacó que la pandemia le dio una oportunidad de silencio, y que también nos dio una perspectiva para valorar más las relaciones humanas que, quizás, las dábamos por sentado, así como personas que a los 70 u 80 años aprendieron a usar zoom y a tener una vida en pantalla.

Carmen Rioja cuenta que hace tiempo le enviaron un mensaje que la motivó a seguir escribiendo y a ofrecer cursos de literatura.

“Compré tu libro en una venta de garaje,en una banqueta y compré tu libro y un cenicero, cinco pesos el cenicero y cinco pesos el libro y es mi libro favorito, Esta historia me dio la inspiración para seguir escribiendo, incluso si no sabes dónde va a dar tu libro. Los libros toman su caminito”, compartió.

La pandemia y la pausa.

Además, dijo que la pandemia nos ha dado la posibilidad de la pausa, de retirarnos a escuchar, y que la poesía es eso, una voz que hay que escuchar.

“A veces creo que es más una idea que nos imponen que no se lee la poesía o que las artes no sirven. Creo que a veces es una idea un poco corporativa y del Estado. Veo a muchas poetas muy activas, que además están creando nuevas formas de poesía, cruzando incluso medios, artes visuales, sonoras con poesía, a lo mejor música electrónica con poesía, hasta algoritmos en internet donde el poema es coparticipativo hay un algoritmo, se arroja un verso, pero entonces tú puedes escribir algo y entonces ya hay una interacción, te va a dar otra respuesta y al final lo que estemos buscando es la experiencia estética de la poesía”, dijo.

Carmen Rioja señaló que si se logra experimentar a través del lenguaje, es decir desde la palabra, el sonido, el silencio, si se logra experimentar una sublimación, una emoción, ya se está en el territorio de la poesía.

Subrayó que la poesía no solo está en los libros, que está en las calles, en las cosas, en las frases. Y que la corriente de poesía urbana en los muros, es muy atractiva porque de repente se ve algo en la calle que te cambia el día, que te sorprende y te asombre.

Por ello, dijo que quizá ahora va a ser más frecuente escribir poesía, así como la experiencia de la poesía, porque por fin se tiene una posibilidad de desacelerar.

“Espero que ahora que ya se resuelven las cosas de la pandemia, no volvamos a lo mismo, a la misma velocidad, sin sentido, sin dirección que deberás agarremos las riendas del caballo y nosotros marquemos el paso”.

Reconoció que es válido trabajar, tener un corporativo, ser productivo, pero también reconocer que somos seres sensibles y también parte de la experiencia, que tenemos derecho a la experiencia estética en cualquier orden.