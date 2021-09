Air Canada descarta operar en AIFA

“En cuanto a Felipe Ángeles, no lo estamos contemplando en este momento” destacó la aerolínea.

Destacaron que hacen falta estudios de viabilidad para este aeropuerto, por lo que no tienen contemplado operar en estas instalaciones Daniela Montes de Oca

Noticias

Air Canada declaró que no tiene contemplado operar en el aeropuerto de Santa Lucía por falta de estudios de viabilidad, además de señalar que también faltan análisis de capacidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; esto mientras anuncia la reactivación de sus vuelos para quienes tengan esquema de vacunación completo.

“En cuanto a Felipe Ángeles, no lo estamos contemplando en este momento. Falta mucho, no está terminado, falta hacerle estudios de viabilidad y, estudios de la capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); entonces, no está en nuestros planes” expresó el director de Ventas para América Latina y el Caribe de Air Canada, Luis Noriega”.

En una videoconferencia también informó que estarán reactivando sus vuelos, para quienes cuenten con el esquema completo de vacunación contra COVID-19.

Esto se da en el marco de la presentación de los avances que dio la Secretaría de Comunicaciones y Transporte el pasado martes, en donde expresaron que está a un 69% y que continúa la promesa de que esté terminado para marzo del 2022.

Asimismo, invitó a las aerolíneas a que conocieran las ventajas de este nuevo aeropuerto entre las que destacaron la “alta tecnología y modernidad”, además de que informó que limitaría los vuelos del AICM entre el 2022 y el 2023 para incrementar poco a poco el uso de del AIFA y del aeropuerto de Toluca.