Continúa monitoreo en Presa Centenario para evitar riesgo

Autoridades de los tres niveles de gobierno evalúan la situación actual para tomar acciones contra algún riesgo de inundación

Por Josefina Herrera

Luego de que este martes las autoridades municipales de Tequisquiapan en coordinación con CONAGUA, decidieran abrir compuertas de la Presa Centenario para evitar mayor acumulación de agua y rebasara su nivel, el monitoreo de la misma continúa con la finalidad de evitar riesgo para la población, pues ésta se encuentra al 83 por ciento.

El director de Protección Civil de este municipio, Héctor Carbajal, detalló que el día de ayer comenzaron a registrar algunos escurrimientos del río San Juan hacia la Presa Centenario, por lo que a las tres de la mañana decidieron abrir dos agujas más laterales de seis metros cúbicos por cada una, teniendo hasta el momento un total de 39 metros cúbicos, por lo que siga esperando haya una disminución al paso de las horas, ya que se encuentra con siete millones y medio de metros cúbicos.

Ante la situación, y con la finalidad de evitar algún riesgo, este miércoles se sostuvo una reunión con el director general de la Comisión Nacional del Agua, con un representante de Protección Civil del estado de Querétaro, bomberos de Tequisquiapan, autoridades de zona de riego, y de autoridades municipales, el secretario general del municipio, el secretario de gobierno, Servicios Públicos y Ecología Municipal para valorar la situación que se registra en la recepción de la presa Centenario y el cauce del río San Juan que cruza con esta localidad y que es la última salida del estado para seguir cumpliendo con el gasto del riesgo que se genera para Hidalgo.

“Tu servidor que fue el que convocó la reunión a efecto de llevar un monitoreo sobre la situación de riesgo en caso ahorita de la contingencia que estamos con la presa, se está valorando el tema de la descarga gradual a efecto de tener un colchón de recepción, efectivamente el río de San Juan tiene una problemática mayor y desgraciadamente la última presa que se reconoce lógicamente de la Constitución 1917 y de la que es de La Llave y de la que es de la culebra nos llega también con caídas del río hacia acá a Tequisquiapan, lo que es la presa Centenario”.

Por tal motivo es que se encuentran haciendo el monitoreo constante para que no pasen de los límites de la ribera del río, que es donde realmente se podría comenzar a ocasionar el inundamiento.

Ante el riesgo que se corre, el director de Protección Civil de Tequisquiapan, indicó que por ello se está previendo un plan estratégico para poder actuar de forma inmediata, y por el momento acordaron seguir desfogando la Presa con su control debido.

“Prácticamente quedamos que se va a seguir desfogando, quedamos en que vamos a estar todos en un canal de comunicación, y lógicamente la prioridad si como otros municipios, como San Juan del Río, Amealco y demás, Jalpan y demás, que han estado ahí en situaciones de mayor caída pluvial pues se está monitoreando, y apoyándonos en la cuestión de ser un canal de información responsable”.

Informó que hasta el momento no hay riesgo de que la gente pueda ser evacuada, pero a excepción y con la reserva del agua que se está recibiendo, “porque una cosa es el agua monitoreada o que dejen salir el gasto las presas que tienen control, y otra cosa los metros cúbicos que llegan de escurrimientos de ríos o que no están controlados por con agua, y eso es lo que de alguna otra manera nos preocupa, que venga un remanso mayor a la catedral que estamos dejando salir de las compuertas, sin embargo bueno se está monitoreando todo eso y queremos tener tiempo suficiente para que cualquier cosa que se llegue a presentar dar el anuncio o la ficha informativa los ciudadanos, pero en todo momento estamos previendo que no lleguemos a esa instancia”.

Finalmente hizo el llamado a los ciudadanos para mantenerse informados a través de las páginas oficiales y no ser persuadidos por otros medios que no cuentan con una información real de la que brindan las autoridades, pues no se desea alarmar sin haber necesidad.