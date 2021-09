Hijo de Xavier Ortiz confiesa que ha superado el dolor por la muerte del ex Garibaldi

Xavier Ortiz.

Agencia México

A un año de la muerte de Xavier Ortiz, su familia lo recordó con una ceremonia religiosa, en donde estuvo presente su viuda Carisa de León y el pequeño Xavi.

Al finalizar la misa por el primer aniversario luctuoso del artista, el niño de 9 años accedió a charlar con la prensa y expresó cómo ha vivido la ausencia de su progenitor.

“Estoy muy bien, a partir del momento en que murió mi padre, me puse muy triste, pero lo fui superando y ahora pasaron varias cosas muy interesantes. Ahora tenemos más animales, muchos más”, confesó el menor haciendo referencia al jardín que construyeron en su casa en honor al fallecido cantante, donde disfrutan de la compañía de mascotas.

Sin embargo, el pequeño reveló que extraña mucho a su padre. “Cuando él estaba conmigo tenía un amigo en (ese lugar), ese amigo era muy amigo mío, íbamos a casi todos lados juntos, y me caía muy bien, y cuando tuvimos que vender la casa me puse muy triste porque ya no iba a ver a mi amigo”.

Por otra parte, Charly López, ex integrante de Garibaldi, confesó en entrevista para el programa “Sale el Sol” su tristeza al recordar a su amigo y compañero de agrupación.

“Amanecí muy triste, como con esa nostalgia de pérdida que nunca terminas de asimilar, pero lo tienes que aceptar, hay una gran diferencia entre no aceptar y terminar asimilando”.

Para finalizar, López subrayó que tanto él como sus compañeros del famoso grupo pop de los años 90 nunca han reprochado la forma en que Xavier se fue de este mundo.

“Nunca cuestionamos a Xavier en la manera que se quiso ir, ninguno, nunca lo cuestionamos, lo seguimos respetando hasta hoy, pero no deja de dolernos, no dejas de sentir que se te fue un hermano y de una manera que nunca hubiéramos podido creer alguno de nosotros… Te pega la emoción por las formas y porque era un hombre joven, todavía fuerte, guapo, entonces tenía mucho por hacer”, remató.