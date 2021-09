Patricia Bernal habla de la próxima paternidad de Gael García

Paty Bernal y Gael García.

Y sobre las fotos que publicó Bella de la Vega tras deceso de José Ángel García

Fuente: Agencia México

Patricia Bernal reveló cómo se encuentra luego de que su hijo Gael García confirmó que en breve volverá a convertirse en padre tras iniciar un romance con Fernanda Aragonés.

“Muy bien, muy feliz, él está feliz, yo estoy feliz también”, dijo la actriz en entrevista para el programa Ventaneando.

Al respecto de si la noticia es diferente debido a que Gael ya la convirtió en abuela anteriormente, Patricia replicó: “No, es lo mismo lo que se siente, es un honor tener nietos y estoy feliz por tener otro más”.

Conjuntamente, Paty destacó que tomará todas las medidas sanitarias para poder acompañar a García Bernal en el momento que nazca su próximo hijo.

“Pues sí, espero que sea allá o acá, no sé dónde, pero creo que estaremos ahí, ¡claro que voy a estar!, no creo que haya riesgo, creo que se tomarán todas las medidas para que no haya ningún riesgo y todo va a salir bien, espero que ya esté bien y que el embarazo también”, detalló.

Por otra parte, al preguntarle si tenía comunicación con el padre de Gael antes de que este falleciera, Bernal comentó: “No, realmente no, no teníamos una relación, así como para estar… pero siempre estuve enterada y me importa muchísimo y me dolió muchísimo que se muriera, nunca se le desea nada a nadie mal”.

En relación a las controversiales imágenes que publicó Bella de la Vega junto al cuerpo de José Ángel García durante su velorio, Patricia manifestó:

“Yo creo que es muy importante ser sensibles y empáticos y creo que para eso hay que trabajar y estar para no cometer este tipo de errores, pero claro, cada quién hace lo que puede hacer”.

Por último, Paty Bernal subrayó que Gael García ha dejado a un lado el duelo por la muerte de su padre y ahora solo está

concentrado en su próxima paternidad. “Está muy bien, está feliz ahora, va a ser papá y está encantado de la vida”.