Ninel Conde rompe el silencio:

“Al ser público parece que se tiene el derecho a ser juzgado incluso en un grado ofensivo, de burla”, lamenta la cantante

“Estoy rota por dentro y por fuera”

Ninel Conde se sinceró con sus fans en Instagram, admitió que está rota por fuera y por dentro y que se equivocó como cualquier ser humano, sin embargo, regresar a los escenarios es lo que le da fuerza para seguir adelante a pesar de que su esposo Larry Ramos es un prófugo de la justicia.

Ninel está iniciando una gira musical y sus energías las está enfocando en ello, en ensayar, alistar su vestuario y prepararse para volver a estar frente a su público y seguir cumpliendo uno de los sueños que tenía desde niña:cantar.

Sin embargo, lamenta que ser una persona pública le haya costado perder su intimidad y ser señalada como si no tuviera derecho a equivocarse.

“El escenario… cómo poder describir la sensación de estar en ese mágico lugar. De pequeña era mi sueño; pisar esa mágica plataforma llena de adrenalina y amor de ustedes. Jamás imaginé que ese sueño se haría realidad tan pronto; y menos lo que conlleva haber logrado ese sueño. Dejar de tener derecho a mi privacidad… A equivocarme sin ser señalada de una manera dura como si equivocarse no fuera condición de todos los seres humanos. La diferencia es que al ser público parece que se tiene el derecho a ser juzgado incluso en un grado ofensivo, de burla y el invento de historias tipo Netflix que quedan TAN LEJOS DE LA REALIDAD que ningún caso tendría aclarar tanto cuento de vaqueros, como dicen en mi tierra”, expresó al inicio de su mensaje.



La “bombón asesino” reconoció que a pesar de que se ha equivocado muchas veces, sólo Dios podría juzgarla, y a pesar de ello es él quien en estos momentos tan difíciles le permite volver a los escenarios, donde asegura, derramará muchas lágrimas en esta gira llamada “Dulce renacer”.

“Dios me permite volver a los escenarios en estos momentos que si bien estoy rota por dentro y por fuera… me permite sanar y sacar toooooodo en estos shows que serán inolvidables. No quiero imaginar lo que serán estos shows. ¡Si lloro me pasan un tequila! ¡Los espero y los amo!”.

Finalmente, y sin dar nombres, Ninel agradeció el apoyo de sus fans y de su equipo, quienes la han acompañado ene ste duro proceso.

“Gracias equipo por su apoyo amor y por darme un hombro donde recargarme y hacer lo que más amo”.

Ninel se deslinda de Larry

Ante los señalamientos que involucran a Ninel en las operaciones de fraude de su esposo Larry Ramos, la cantante se deslindó a través de un comunicado dado a conocer hace unos días.

Luego de que Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, se diera a la fuga y esté siendo buscado por el FBI, el abogado de la cantante informó la situación legal de Conde con relación a este caso: hasta el momento, no está sujeta a ninguna investigación.

“La Sra. Ninel Conde no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades: en este momento tan solo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los sucesos recientes”, se lee.

En el documento se especifica que Ninel está afectada emocionalmente por esta complicada situación legal que vive su esposo, por lo que la artista solicita comprensión y espacio para para poder asimilar los hechos.

“Los hechos acontecidos han causado una situación emocional complicada, les pedimos su comprensión y tiempo para asimilar lo que ha hecho el señor Larry Ramos”.

Larry Ramos, quien estaba en arresto domiciliario tras recibir diversas demandas por fraude, se quitó el grillete electrónico con el que estaba siendo monitoreado por el FBI; en estos momentos es un prófugo de la justicia.

Ninel Conde rompe el silencio