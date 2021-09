Abrió INE segundo turno para renovación de credenciales

2019, 2020 y 2021 tendrán que ser renovadas en lo que resta del año.

Por Josefina Herrera

Noticias

A partir del primero de septiembre, el Instituto Nacional Electoral (INE), en San Juan del Río, abrió un segundo turno con la finalidad de intensificar los trabajos por la renovación de la credencial de elector, ya que por la contingencia, la de 2019 y 2020 ampliaron su plazo, pero éstas perdieron su vigencia después de las elecciones del pasado 7 de junio, indicó Luis Roberto Lagunes Gómez, vocal Ejecutivo del Distrito 02.

“A partir del primero de septiembre y hasta finales de diciembre va haber un segundo turno, entonces el horario de atención va a ser de ocho de la mañana a ocho de la noche, y obviamente tiene que ser por cita, a veces de manera excepcional si hay algún espacio se puede atender, pero la verdad debe ser por cita, por lo mismo de la contingencia, y pueden sacar su cita a través de la página del INE y a través del teléfono del INE, aquí cada fin de año se procura tener un segundo turno para que la ciudadanía pueda actualizar su credencial de lector de las que se van a vencer este año, y también recordar que la vigencia la 2019 y 2020 se ampliaron hasta el día de la jornada electoral para que la gente pudiera participar, pero el 2019-2020 perdieron vigencia ya después de la elección de junio”.

Además, todas aquellas que pierden su vigencia este año, también deben de acudir en este lapso de tiempo para poder renovarla, pues a partir del primero de enero, su plástico ya no tiene validez.

Al respecto, hizo la invitación para que la ciudadanía acuda antes de finalizar el año y aproveche la apertura del horario, pues iniciando el año este segundo turno ya no estará disponible.

“Aparte de todas las que se van a vencer ya para el 31 de diciembre, entonces una campaña actual intensa que aplicarse para que la gente pueda actualizar su plástico, aquí el problema que luego sucede es que la gente en particular las que tienen 2021, como se la siguen aceptando la quieren cambiar en enero, pero en enero ya no hay un segundo turno, entonces estamos invitando a la ciudadanía pues que la vaya a cambiar y no se espere al otro año, que aproveche este segundo turno que dará más espacio y más tiempo, y más citas para que la pueda planear con tiempo”.