Regularizar el comercio fue un reto: Elvia Montes

Elvia Montes Trejo, presidenta municipal de Ezequiel Montes.

Por Josefina Herrera

A casi dos semanas de concluir su gobierno, Elvia Montes Trejo, indicó que le faltaron varios proyectos por realizar, entre ellos la regularización de algunas colonias, pues es una realidad que para poderles brindar los servicios deben estar totalmente legalizadas.

“Por decirte hace falta regularizar muchas colonias, hace falta llevarle los servicios, son muchas colonias, ahora afortunadamente, antes no había tomas de agua porque no había agua, ahorita afortunadamente se están dando muchas tomas porque ya tenemos el agua, entonces hay que seguir trabajando también para rehabilitar las redes, llevar redes donde no haya, hay mucho trabajo también de regularización, hay mucho trabajo de infraestructura y hay muchas colonias muy necesitadas”.

En este sentido, señaló que únicamente alcanzó a regularizar dos y una más que está en trámite, pero le hizo falta mayor tiempo para poder lograrlo, pues sabe de las necesidades que siguen existiendo en el municipio.

“Logramos legalizar dos colonia, está otra colonia ya a punto de salir su trámite, pero bueno ahí es en conjunto con gobierno del estado, y ojalá que se pudiera hacer más porque solamente así podemos llevar recursos a esos lugares, y hay mucha necesidad en el municipio y cada día vemos más habitantes, también tenemos que tenderles la mano”.

La mandataria de Ezequiel Montes, mencionó que en gran parte se va satisfecha por lo logrado durante su gestión, pues hubo varios proyectos que le dieron otro rumbo al municipio, y aunque en algunos tuvo que tomar decisiones complicadas, tenía que correr el riesgo porque era una necesidad, como es el caso de las licencias municipales.

“De los temas más fuertes y decisiones más complicados, fue con el de las licencias municipales, hay gran cantidad de negocios que no tenía licencias municipales, y bueno también el riesgo de hacerlo porque es una necesidad también regularizarlos, solamente así podemos llevar un mejor control en el municipio y tener recursos para el municipio, y bueno son decisiones que se tenían que tomar y créeme que en desarrollo urbano todo mundo construye sin ninguna licencia, también regularizamos ese tema y con un costo político alto, creo que todos estamos acostumbrados a una forma de trabajar, y regularizar poner el orden al municipio fue una decisión que yo tomé”.