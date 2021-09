Reseña de la antología CuatroCuatroDos: Narradorxs Queretanxs

POR DALIA LARISA JUÁREZ OTERO

ESCRITORA

¿Por dónde debe partirse para conformar una antología de jóvenes narradores? El intento es en sí ambicioso. En el caso de CuatroCuatroDos. Narradorxs Queretanxs, la editorial Palíndroma resolvió conjuntar la diversidad de 18 voces, 18 formas de contar la vida como cita en la contraportada Verónica E. Llaca. Un libro que se hizo con apoyo Estatal del 2020, facilitando la inclusión de personas dedicadas de oficio a la literatura y la plástica, factores que hacen accesible el costo del libro, así como la libertad de presentar talentos –sin mercantilizar el oficio editorial- y permitiendo en un futuro ser tomado en cuenta de manera seria en el índice de ediciones de la literatura.

Las cualidades que puedo resaltar en este volumen son: la diversidad de temas y de voces de una generación millenials, con miras a altos vuelos. Algunas voces se notan maduras y con oficio literario, otras quizás se sienten en el proceso de ir afinando su propio estilo. Aunque no hay una jerarquización o capitulación temática, permite revisar qué hay en el discurso de académicos y literatos jóvenes. No es tampoco una narrativa de discurso incluyente, propiamente, pues los relatos no se centran monotemáticamente en este eje, a pesar de la “X” del título que sugiere paridad de géneros. Sin embargo, es este título la disrupción a una queretanidad conservadora y respetuosa de las buenas formas. Esta generación entra pues con un título ruidoso, sin llegar a textos contestatarios o demasiado provocadores, incluso algunos coquetean con los guiones teatrales.

La bella apariencia de la portada del libro, con diseños de fondo negro y líneas blancas, apenas irrumpidas por dos “X” no tiene nada que pedirle a las grandes editoriales, los diseños interiores, de fondo blanco y líneas negras, permiten que el protagonismo sea del texto en sí. Y los textos, a fin de cuentas, son los que deben llenar las páginas. Así mismo, la clave lada telefónica incluida como primer referente es un guiño a la geografía política del epicentro del sismo literato.

Dieciocho autores pueden ser demasiados, o pueden ser muy pocos, pues queda a juicio de los editores la convocatoria y la elección en cada caso. Este libro viene a ser una muestra discrecional de las voces de una generación en particular, una muy digna y que en lo personal esperaría ver en próximas fechas un segundo o hasta tercer tomo, a fin de lograr una visión más amplia de las voces que faltan.

Participan con texto propio: Fernando Jiménez, Elsa M. Treviño, Miguel Ángel Sánchez, Dafne Martínez, Ricardo Ortega, Adela Herrara, Gerardo Arana, Anaclara Muro, Felipe Bohorquez, Rubén Cantor, Elisa Carreño, Fernando Goitia, Samuel Lagunas, Coatl S., Elisa Herrera Altamirano, Fernando Aguillón, Teresa Valdez y Lola Ancira.. Juntando un total de 280 páginas.

El prólogo está a cargo del maestro Nirvardo Trejo. Las ilustraciones son de la ilustradora Pixie Ocampo Ferrer. El diseño de forros es de la artista plástica Karla López Álvarez. La reseña de contraportada está a cargo de Verónica E. Llaca. La dirección y formación del proyecto es de Hugo Cervantes.

El libro se encuentra en varias librerías independientes como “La Comezón”. Valdría la pena incluirlo en las bibliotecas personales, como muestra del oficio editorial serio, realizado por jóvenes millenials.