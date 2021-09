Víctimas del efecto Gulliver

POR ANDRÉS ESPINOSA R.

MAESTRÍA EN FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA APLICADA,

FACULTAD DE FILOSOFÍA, UAQ

Esta crítica es para ti, lector culto, magnánimo, de buena cuna, trabajador empedernido, de sueños y múltiples anhelos por cumplir, de valores inviolables y dignidad intacta, de certezas absolutas, conservador de las buenas tradiciones que se jacta de su buena moral y se erige por sobre todos, a ti, cúspide del mundo, qué serías si te excluyesen de la cultura, un animal como cualquier otro… Un bípedo que ingiere y excreta como cualquier mamífero, eso somos, animales humanos que nos hemos colocado en la punta de la cadena evolutiva.

No te sientas tan grande lector, has olvidado tu naturaleza, esa que te golpea diariamente, la que te recuerda que tienes hambre, la que te dice que tienes que dormir, la que te recuerda lo vulnerable que eres cuando enfermas, esa que te hace dejar tu creencia de control para recordarte que sudas cuando estás nervioso, que debes orinar y defecar diariamente, que vomitas cuando algo no te ha sentado bien, que sangras cuando te cortas, que el cuerpo duele…

Esa naturaleza que ves con desdén, con asco, que te avergüenza, que pone a prueba tu pudor. Intentas olvidar tu cuerpo. Castigas con tu desprecio a ese que se acerca más a un saco de huesos porque te recuerda tu suerte, esa de la que tanto intentas deshacerte. Cuanto más te sales de esa naturaleza humana irreductible, más intentas insertarte en un segundo mundo creado por tu impotencia animal, el de las ideas, donde crees que eres alguien, donde te sientes seguro, que posees bienes, que tienes un objetivo y que tu vida tiene un sentido.

Diriges tu mirada despreciable hacia aquellos que no piensan como tú, les ves por sobre tu hombro, te sientes Gulliver rodeado de liliputienses que no rebasan las tres pulgas y media: seres inferiores, salvajes, plaga humana y constituyentes de una enfermedad social, jamás estarán a tu altura. Tú eres diferente, eres un ser que se acerca más a un titán que a un mortal.

En la cultura lo puedes todo, basta con conocer las reglas, las jerarquías, el poder, las leyes, la moral, la ética, el amor, la religión, las tendencias, la moda… Todos esos disfraces de lo incontrolable y de lo que tanto conoces. Mientras lees esto pasa el tiempo, tu cuerpo envejece y gradualmente anuncia la inevitable muerte. Seguramente habías olvidado eso también.

Después de todo, no somos diferentes, aunque te has comprado la idea de que somos únicos.

No es mi deseo arruinar tu día, despojándote de tu sentido de ser (si es que lo conoces), sino recordarte que te encuentras muy lejos de ser un dios y mucho más cerca de ser un animal.

Te recuerdo esto porque fuera de tu burbuja existencial se encuentran otros humanos, como tú y como yo, que han sido relegados y equiparados a parásitos, de los que tienes miedo y de los que te han enseñado a defenderte, instruyéndote a no verlos porque de esta forma no existen, creando mitos demeritorios… Sí, mitos… mitos como los que también te has creado y te han enseñado para colocarte en la cúspide del mundo, ficciones, fantasías.

No te preocupes por más, no te pediré que les brindes tu apoyo, es muy probable que no lo necesiten de ti, están acostumbrados a vivir con lo mínimo, a sobrevivir de la carroña citadina, de tus despojos; hacen de su hogar donde la noche acaece, viven de esos trabajos que tú y yo somos incapaces de realizar. Existen, son muy reales, pero tú, Gulliver, es imposible que lo veas, no estás a su altura.

Los conoces como vagabundos, sin-hogar, personas en situación de calle, y cuantas “desvirtudes” desees colocar en su calificativo. Cuando los mires y cale nuevamente esa incomodidad en el cuerpo, recuerda qué te hace tan diferente y retorna a esta crítica: fuera de la cultura somos iguales.