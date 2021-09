Sin energía no se puede garantizar ningún derecho humano Luca Ferrari

El investigador de la UNAM asegura que el acceso a servicios energéticos es una necesidad básica

Por Jahaira Lara

Es necesario un cambio en los patrones de consumo de energía dirigido a reducir de manera absoluta los consumos en las áreas de uso final y sectores sociales que presentan más dispendios, así como asegurar el acceso a servicios energéticos para resolver las necesidades básicas a toda la población, destacó el investigador del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luca Ferrari.

Lo anterior al abordar la problemática de pobreza energética en la que se encuentran gran parte de los pobladores de la zona rural del país, tema en el que destacó desde el Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático se deben impulsar procesos de co-construcción de alternativas, que resuelvan no sólo las necesidades energéticas básicas y que les permita desarrollar sus productos.

En este sentido, reiteró que al dotar de energía a la población rural se garantiza la salud y su bienestar, la generación de empleo a nivel local, así como frenar la migración; para lo cual entre algunas propuestas se destaca la implementación de sistemas energéticos rurales sustentables que respondan a las necesidades de la población a través de un menú amplio de ecotecnologías y fuentes energéticas renovables locales.

“Es necesario plantear un camino realista de cambio profundo desde la actual civilización industrial hacia una sociedad que no tenga como objetivo último el consumo creciente de bienes y el crecimiento económico, sino que procure lograra el bienestar de toda la población respetando los límites biofísicos del planeta”, reiteró en el marco del Seminario de Sistemas Energéticos Rurales Sustentables en el marco del Ciclo de Transición Energética, Justa y Sustentable de Conacyt.

El especialista, Eduardo Sánchez Jacob, destacó que, aunque la energía no es considerada como un derecho humano, no se puede garantizar el acceso a una vivienda digna, a la prestación de salud, al desarrollo, a la alimentación y al agua, sin energía; por lo que el reto es que hasta que no sea reconocido como un derecho, los estados lo entiendan y lo garanticen.

La meta, reiteró es garantizar los servicios energéticos con la potencia y cantidad suficiente para abastecer las demandas de cualquier hogar y sus habitantes no sólo puedan hacer uso de estos servicios para pequeños equipos, sino para el funcionamiento de electrodomésticos y una pequeña producción.

Al respecto, recordó que el objetivo siete de la agenda 2030 es garantizar energía asequible y no contaminante; sin embargo, con la tendencia actual consideró que aún está lejos de alcanzarse la meta; por lo que el principal reto es introducir el tema en la agenda política de los países y estados, además de realizar un trabajo coordinador con organizaciones civiles, universidades, entre otras.

Finalmente, destacó que entre los desafíos que se enfrentan se destaca garantizar el suministro a los servicios públicos, lograr fiabilidad en el acceso y asequibilidad, reducir la exposición al aire contaminado por las estufas de biomasa no limpias, incorporar, gestionar y difundir innovaciones, además de llegar a la última milla. Los principios para afrontar dichos desafíos son la universalidad y políticas públicas a largo plazo que garanticen sostenibilidad ambiental, económica y social; además de una diversidad de soluciones