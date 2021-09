Daniela Berriel retomará su proceso legal por violación contra Eduardo Ojeda

Daniela Berriel.

Agencia México

Daniela Berriel confirmó que continuará su proceso contra Eduardo Ojeda por presunto abuso sexual a pesar de que hace semanas informó que dejaría el caso por falta de recursos para pagar su defensa.

En conferencia de prensa, la actriz reveló que trabajará con una nueva firma jurídica y que presentó un amparo federal para intentar hacer que se vuelva a investigar si fue correcto haber dejado en libertad a su agresor en marzo de este año.

“Yo di la noticia de que no iba a seguir con el caso, y aun así me sentí triste, me sentí derrotada, sentí que no había esperanza, estamos cansadas que en México no nos sintamos seguras, que en México las cosas queden impunes y es por eso que gracias a Dios pues me puso en el camino a la firma jurídica Díaz y me siento fuerte, porque sé que hay todo para ganar y que esto no va a quedar impune”.

De la misma manera, destacó la importancia de llegar hasta las últimas consecuencias en las denuncias de este tipo, además de agradecer el apoyo que ha recibido de otras mujeres en su caso.

“Quiero decirles que la lucha sí funciona, sí sirve, todos ustedes se enteraron del caso de Nath Campos, que ya hay un culpable,

entonces la lucha sirve y somos muchas mujeres las que estamos aquí y eso es lo que yo agradezco”, manifestó.

Finalmente, la nueva defensa de Berriel subrayó que en cuanto se dé resolución al amparo, también se pedirá protección para Daniela, quien en diversas ocasiones ha manifestado que teme por su vida.