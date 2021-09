Las ventajas y desventajas del teletrabajo según los mexicanos

Sherlock Communications

Encuesta liderada por Indeed, el sitio de empleos #1 del mundo, arroja que las y los mexicanos considera el ahorro como la principal ventaja del teletrabajo

Entre las desventajas, solo el 11 por ciento confirma que su empleador paga la parte proporcional del costo de la electricidad

Un 26 por ciento desea seguir trabajando de forma remota después de la pandemia

Ciudad de México, a septiembre de 2021.- La pandemia por Covid-19 ha obligado a la población ocupada a trabajar en casa desde hace más de un año y con los nuevos contagios, que día a día aumentan, algunas empresas están considerando instaurar permanentemente esta modalidad de trabajo. De acuerdo con una encuesta liderada por Indeed, el sitio de empleos #1 del mundo, a más de 800 mexicanas y mexicanos para entender lo que piensan sobre su situación laboral actual, arroja que el 66 por ciento de los trabajadores en el país considera que el ahorro es una de las principales ventajas del teletrabajo, ya sea en transporte, comidas fuera de casa, entre otros gastos.

Además otro de los datos importantes en la encuesta señaló que un 54 por ciento de las y los encuestados indica que otras de las ventajas es lograr un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, así como más tiempo para estar con la familia y realizar tareas domésticas. Un 53 por ciento afirmó que evitar los desplazamientos, congestiones y el transporte público es una de las tantas ventajas que ofrece el teletrabajo.

En cuanto a los costos derivados del teletrabajo que las empresas deben asumir por las reformas al Artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia de Teletrabajo, home office o trabajo remoto, solo el 11 por ciento de las y los encuestados que trabajan total o parcialmente de forma remota confirma que su empleador paga la parte proporcional del costo de la electricidad y el 14 por ciento que su empleador paga el costo de los servicios de telecomunicaciones, incluidos la línea de teléfono y/o celular e Internet.

El 42 por ciento afirma que recibe entrenamiento y acceso a herramientas digitales para optimizar el trabajo en equipo, el 41 por ciento indica que ​​su empleador y compañeros de trabajo respetan los tiempos de desconexión y el 31 por ciento afirma que su empleador provee los equipos de trabajo necesarios para realizar su trabajo apropiadamente.

“Antes de la pandemia, la rutinal para gran parte de la fuerza laboral en México era totalmente presencial, muy pocos contaban con la flexibilidad de elegir entre trabajar de forma presencial o remota. El Covid-19 nos orilló a trabajar en casa de un día para otro y las personas, después de un proceso de adaptación, están comenzando a disfrutar de las ventajas que representa. Aunque, para muchas otras esas ventajas se convierten en desventajas por el poco o nulo apoyo que reciben de sus empleadores”, menciona Luis Vidrio, director de ventas en Indeed México.

Si bien, tanto empleadores como trabajadores se siguen adaptando a nuevas modalidades de trabajo y a las exigencias que implican, un 18 por ciento de los participantes de la encuesta planea hablar con su jefe sobre la posibilidad de seguir trabajando de forma remota después de la pandemia debido a las ventajas que representa. Incluso, un 8 por ciento está dispuesto a aceptar un recorte salarial para seguir trabajando de forma remota.

Un 40 por ciento cree que el trabajo remoto fue solo una fase durante la pandemia y que los empleadores aún no confían en el trabajo a distancia y, en contraparte, un 34 por ciento cree que el teletrabajo está aquí para quedarse. Un 28 por ciento considera que el trabajo a distancia aumentará la competencia y hará que sea más difícil encontrar trabajo, mientras que un 27 por ciento cree que esta modalidad facilitará la búsqueda de trabajo.

Actualmente en México, la rutina laboral cambió a híbrida o mixta para el 27 por ciento de las y los encuestados, yendo a la oficina algunos días a la semana, para el 26 por ciento aún es totalmente presencial, para el 25 por ciento la mayoría de las veces es de forma remota, solo yendo a la oficina en circunstancias excepcionales, y para el 22 por ciento es totalmente remota.

