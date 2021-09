“Difícil superar una pérdida de un hijo”: Sylvia Pasquel

Sylvia Pasquel.

Agencia México

Sylvia Pasquel no quiso entrar en polémica luego de que Enrique Guzmán manifestara que “el karma es el karma” tras ser cuestionado por el fallecimiento de la media hermana de su nieta Frida Sofía.

Durante su encuentro con la prensa en el estreno de una cinta en la Ciudad de México, la hermana de Alejandra Guzmán dijo no querer entrar en controversia por las declaraciones del rockero, y comentó:

“Yo no tengo nada que opinar al respecto, yo te digo que como madre es muy difícil superar una pérdida de un hijo, se dice viudo, se dice huérfano, pero no hay una palabra que denomine a una mamá o un papá que pierde un hijo, y para mí eso es algo muy lamentable, no voy a opinar respecto a las opiniones de otra persona”.

De la misma manera, la actriz confesó que hasta este momento su sobrina Frida Sofía no se ha comunicado con ningún integrante de la familia Pinal, aunque aprovechó el momento para enviarle un mensaje a la joven.

“No sé, no se comunica con nosotros la verdad, no sé, supongo que triste, el día que Frida quiera acercarse yo con los brazos abiertos la recibo porque yo no tengo nada en contra de ella, simplemente respeto que no quiere estar con nosotros”, manifestó.

Cabe señalar que el padre de Alejandra Guzmán empleó las redes sociales para ofrecer una disculpa pública luego de ser duramente criticado por las declaraciones contra su nieta.

“El llamar KARMA a la situación que existe entre mi nieta y yo no es la indicada. Siento mucho haberla utilizado en esta situación”, escribió el intérprete en su cuenta de Twitter sobre el controversial tema.